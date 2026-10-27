DAX 25.476 +0,3%ESt50 6.126 +0,2%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,65 +1,4%Nas 26.261 +0,3%Bitcoin 71.718 +0,1%Euro 1,1152 -0,2%Öl 115,1 -0,6%Gold 4.034 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ROUNDUP: DHL-Konkurrent UPS hebt Jahresziele an - Aktie im Plus

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
90.52 EUR 1.10 EUR 1.23 %
Charts | News | Analysen

ATLANTA (dpa-AFX) - Kurz vor Beginn des lukrativen Feiertagsgeschäft schraubt der Paketdienstleister UPS (United Parcel Service) seine Jahresprognosen weiter nach oben. Dank der operativen Verbesserungen "starten wir aus einer Position der Stärke in die Versandhochsaison", sagte UPS-Chefin Carol Tomé laut Mitteilung von Dienstag bei der Vorlage der Quartalszahlen in Atlanta. Dabei übertrifft der DHL(DHL Group (ex Deutsche Post))-Konkurrent mit den neuen Zielen die Markterwartungen. Auch im abgelaufenen Jahresviertel schnitt der Konzern besser ab, als von Analysten geschätzt und das trotz etwa höherer Treibstoffkosten wegen des Iran-Kriegs. Die Neuigkeiten kamen an der Börse gut an.

Werbung

Die Aktie legte kurz nach dem Handelsbeginn an der Wall Street um fast ein Prozent zu. Anleger lässt die erhöhte Jahresprognose offenbar hoffen, dass der US-Konzern trotz des Inflationsdruck während der Weihnachtssaison von hohen Preisen und einer stabilen Nachfrage profitieren wird.

Im Gesamtjahr erwartet UPS nun einen Umsatz von rund 92,6 Milliarden US-Dollar (rund 83 Mrd Euro) und einen um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinn rund 8,75 Milliarden Dollar. Bisher standen 91,2 Milliarden Dollar Erlös und rund 8,65 Milliarden Gewinn im Tagesgeschäft im Plan.

Die neuen Ziele implizierten allerdings eine etwas geringere Marge, merkte Citi-Analyst Ariel Rosa an, was er auf die höheren Treibstoffkosten zurückführt. Diese können die Logistikkonzerne zwar durch Zuschläge an die Kunden weitergeben, dies geschieht allerdings leicht zeitversetzt und gelingt auch nicht immer in vollem Maße.

Werbung

Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 7 Prozent auf rund 23 Milliarden Dollar. Der seit bald zwei Jahren laufende Konzernumbau kostet aber weiter viel Geld, allein in den drei Monaten bis Ende September 279 Millionen Dollar inklusive Abschreibungen. Unterm Strich ging der Gewinn so um gut 11 Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Dollar zurück.

UPS kämpfte einige Jahre mit einer schwachen Nachfrage im Paketversand-Geschäft. In Reaktion darauf läutete der Konzern Anfang 2025 eine Umstrukturierung des Zustellernetzes ein mit dem Ziel, die Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Dies trifft insbesondere die Sendungsmengen des Online-Händlers Amazon. Dessen Pakete sind für UPS wenig rentabel und er reduzierte deshalb deren Volumen um etwa die Hälfte.

Nun läuft das wichtige Schlussquartal, in dem durch Weihnachten sowie Aktionstage des Handels, wie dem Black Friday, in der Logistik- und Zustellerbranche viel Geschäft gemacht wird. Für die drei Monate bis zum Jahresende erwartet UPS einen Umsatz von 25,7 Milliarden Dollar und einen bereinigten operativen Gewinn von 3,3 Milliarden Dollar. Das wäre mehr als die Hälfte mehr als das, was im abgelaufenen Quartal im Tagesgeschäft hängen blieb.

Werbung

JPMorgan-Analyst Brian P. Ossenbec reagierte positiv überrascht auf das Zahlenwerk von UPS. Er habe bislang skeptisch auf die zweite Jahreshälfte geblickt, aber UPS sei es mittlerweile gelungen, diese Bedenken zu zerstreuen./lew/nas/jha/

Aktuelle United Parcel Service Aktie News

Werbung

United Parcel Service Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Parcel Service nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13:56 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
24.08.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
29.07.26 United Parcel Service Buy UBS AG
29.07.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.