DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,18 +3,5%Dow45.515 +0,2%Nas21.561 +0,1%Bitcoin96.424 +0,3%Euro1,1617 -0,3%Öl67,74 +0,7%Gold3.390 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX schließt in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl’s, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, HHLA, DroneShield im Fokus
Top News
SFC Energy-Aktie dennoch in Rot: SFC Energy sichert sich Millionenauftrag in den USA SFC Energy-Aktie dennoch in Rot: SFC Energy sichert sich Millionenauftrag in den USA
Porsche sucht neuen Chef: Blume soll sich auf Volkswagen konzentrieren - Aktien uneins Porsche sucht neuen Chef: Blume soll sich auf Volkswagen konzentrieren - Aktien uneins
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Diagnostikkonzern Stratec bekommt Finanzchefin

27.08.25 16:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
STRATEC SE
25,55 EUR 0,65 EUR 2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BIRKENFELD (dpa-AFX) - Der Diagnostikkonzern Stratec (STRATEC SE) hat eine neue Führung für das Finanzressort gefunden. Tanja Bücherl werde zum ersten November in den Stratec-Vorstand berufen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Birkenfeld mit. Sie folgt auf Oliver Albrecht, der vor einem Jahr vorübergehend die Nachfolge von Finanzchef Robert Siegle übernommen hatte.

Wer­bung

Albrecht werde dem Unternehmen im November weiter zur Verfügung stehen, damit der Übergang im Finanzressort reibungslos verlaufe, hieß es weiter. Bücherl war zuletzt bei Grammer - einem Zulieferer für Pkw-Innenausstattung und Sitzsystemen für Nutz- und Offroad-Fahrzeuge - als Managerin tätig.

Anleger begrüßten den Schritt. Die Stratec-Aktie legte am späten Nachmittag an der SDax-Spitze (SDAX) um 3,9 Prozent zu./mne/stk/he

Ausgewählte Hebelprodukte auf STRATEC

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf STRATEC

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu STRATEC SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu STRATEC SE

DatumRatingAnalyst
22.08.2025STRATEC SE HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
22.08.2025STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.08.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
02.06.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.08.2025STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.05.2025STRATEC SE BuyWarburg Research
24.04.2025STRATEC SE BuyWarburg Research
20.01.2025STRATEC SE BuyWarburg Research
27.11.2024STRATEC SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
22.08.2025STRATEC SE HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.08.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
02.06.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.05.2025STRATEC SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.10.2024STRATEC SE SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
18.10.2024STRATEC SE SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.03.2021STRATEC SE SellWarburg Research
09.11.2020STRATEC SE SellWarburg Research
05.11.2020STRATEC SE SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für STRATEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen