ROUNDUP: Diagnostikkonzern Stratec bekommt Finanzchefin

BIRKENFELD (dpa-AFX) - Der Diagnostikkonzern Stratec (STRATEC SE) hat eine neue Führung für das Finanzressort gefunden. Tanja Bücherl werde zum ersten November in den Stratec-Vorstand berufen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Birkenfeld mit. Sie folgt auf Oliver Albrecht, der vor einem Jahr vorübergehend die Nachfolge von Finanzchef Robert Siegle übernommen hatte.

Albrecht werde dem Unternehmen im November weiter zur Verfügung stehen, damit der Übergang im Finanzressort reibungslos verlaufe, hieß es weiter. Bücherl war zuletzt bei Grammer - einem Zulieferer für Pkw-Innenausstattung und Sitzsystemen für Nutz- und Offroad-Fahrzeuge - als Managerin tätig.

Anleger begrüßten den Schritt. Die Stratec-Aktie legte am späten Nachmittag an der SDax-Spitze (SDAX) um 3,9 Prozent zu./mne/stk/he