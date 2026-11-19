SHENZHEN (dpa-AFX) - Die Atommächte Russland, USA und China sind zu einem historischen Dreiertreffen zusammengekommen. Chinas Staatschef Xi Jinping, US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin trafen sich zu dem Gespräch in einer Villa im chinesischen Shenzhen, wie TV-Bilder zeigten.

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Ein Treffen in dieser Zusammensetzung gab es noch nie. Bislang fanden zwischen den Atommächten nur bilaterale Gespräche statt. Beim G20-Gipfel im japanischen Osaka 2019 etwa waren Trump, Putin und Xi zwar zugegen. Aber auch dort trafen sie sich jeweils immer nur zu zweit - ein exklusives Dreiergespräch hatte es nicht gegeben.

Xi sagte nach Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua, dass das erste persönliche Treffen zwischen den Staatschefs Chinas, Russlands und den USA von "bahnbrechender Bedeutung" sei.

Das Treffen findet im Rahmen des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) statt. China ist in diesem Jahr zum dritten Mal Gastgeber des Apec-Gipfels.

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Trump will über Atomwaffen-Abrüstung sprechen

Das Weiße Haus hatte vorab bekanntgemacht, dass Trump bei dem Treffen über eine Abrüstung des weltweiten Atomwaffenarsenals sprechen wolle. Mit konkreten Ergebnissen wird nicht gerechnet, der jetzige Dreiergipfel könnte aber Ausgangspunkt für vertiefte Gespräche sein.

Die Trump-Regierung beäugt seit längerem, dass das Atomwaffenarsenal Chinas laut Sicherheitsexperten wächst, auch wenn Russland und die USA einen deutlich höheren Atomwaffenbestand haben.

Trump hat in der Vergangenheit immer wieder einen neuen Abrüstungsvertrag ins Spiel gebracht. Der zwischen Russland und den USA 2010 geschlossene Vertrag New Start lief in diesem Jahr aus. New Start begrenzte die Zahl der strategischen Nuklearsprengköpfe und die Zahl der einsatzbereiten Abschussvorrichtungen.

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Trump hatte anlässlich des Auslaufens im Februar einen neuen Vertrag angeregt, der weit in die Zukunft reichen solle. Er warb zudem dafür, China in atomare Abrüstungsverträge einzubinden. Zuletzt sagte Trump, die USA stünden mit Russland und China in Gesprächen zu atomarer Abrüstung.

Neben den USA, Russland und China sind auch Frankreich und Großbritannien Atommächte. Außerdem haben Indien, Pakistan, Nordkorea und inoffiziell Israel Atomwaffen. Laut dem jüngsten Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri verfügt Russland über 5.420 Atomsprengköpfe, die USA über 5.042. China baue sein Atomwaffenarsenal derweil schneller aus als jedes andere Land. Bei seiner Militärparade 2025 präsentierte das Land mehrere neue Nuklearsysteme und verfügt inzwischen nach Sipri-Schätzungen insgesamt über rund 620 Atomsprengköpfe.

Trump spricht über Ukraine-Krieg

Vor dem Dreiertreffen brachte Trump in Shenzhen auch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auf den Tisch. Bei einem Zweiergespräch mit Xi sagte er im öffentlichen Teil, dass beide daran ein Interesse hätten, dass der Krieg ende. Davor hatte ein US-Regierungsbeamter die Erwartungen gedämpft, dass der Krieg ein Thema bei dem Gespräch sein könnte.

Trump versucht seit längerem, Xi dazu zu animieren, gemeinsam mit den USA auf ein Ende des Konflikts hinzuwirken, den Putin Ende Februar 2022 begonnen hatte. China ist ein wichtiger Handelspartner Russlands. Ölimporte aus Russland spülen viel Geld in Moskaus Kriegskasse. China stellt sich im Ukraine-Krieg als neutral dar. Peking betont immer wieder, dass die chinesische Position dazu einheitlich sei. Allerdings stärkt die Volksrepublik Moskau damit auf internationaler Bühne auch den Rücken und hatte in der Vergangenheit auch Vorschläge für eine Friedensfindung vorgebracht, die meist die russischen Forderungen berücksichtigt hatten.

Im Vorfeld des Treffens gab es Befürchtungen, die drei Anführer der größten Atommächte könnten die Welt unter sich in Einflusszonen aufteilen.

Das Gipfeltreffen in Shenzhen begann wenige Stunden vor einem großen Ukraine-Treffen in Berlin, wo auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet wird. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt insgesamt etwa 30 Staats- und Regierungschefs der sogenannten Koalition der Willigen im Kanzleramt. Zuletzt hatte es wieder vermehrt diplomatische Bemühungen gegeben, die USA sehen sich in dem Konflikt als Vermittler./rin/DP/stk