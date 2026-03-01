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ROUNDUP: Drohne setzt Treibstofflager am Flughafen Dubai in Brand

16.03.26 06:34 Uhr

DUBAI (dpa-AFX) - Bei einem Drohneneinschlag in Dubai ist ein Treibstofflager des Flughafens in Flammen aufgegangen. Einsatzkräfte brachten das Feuer am Morgen unter Kontrolle, es gab keine Verletzten, wie die Behörden des Emirats auf der Plattform X erklärten.

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Der Flughafen stellte den Betrieb auf Anweisung der Luftfahrtbehörde vorübergehend ein. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme, Reisende sollte ihre Fluggesellschaften kontaktieren, erklärten die Behörden weiter.

Der Flugbetrieb in Dubai - normalerweise eines der wichtigsten internationalen Drehkreuze - ist wegen des Iran-Kriegs und der Gegenangriffe Teherans auf Staaten in der Golfregion immer noch massiv eingeschränkt.

Schon vor der jüngsten Attacke galt kein regulärer Flugplan./jbz/DP/zb