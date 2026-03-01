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ROUNDUP: Drohne stürzt über Ölraffinerie in Saudi-Arabien ab

19.03.26 16:08 Uhr

RIAD (dpa-AFX) - Über der saudischen Ölraffinerie Samref am Roten Meer ist nach offiziellen Angaben eine Drohne abgestürzt. Der Schaden werde begutachtet, teilte das Verteidigungsministerium in Saudi-Arabien mit. Der Hafen Janbu in Nähe der Raffinerie wurde dem Ministerium zufolge zudem von einer Rakete angegriffen, diese sei abgefangen und zerstört worden. Auch nahe Riad und im Osten des Landes wurden demnach erneut Drohnen abgefangen.

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An dem Hafen wurden nach den Angriffen vorübergehend keine Tanker mit Öl beladen. Nach einer kurzen Unterbrechung gingen der Betrieb und die Exporte aber weiter, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen im saudischen Energieministerium.

Der Iran hatte nach israelischen Angriffen auf seine Gasanlagen gedroht, als Vergeltungsmaßnahme die Gasfelder und Raffinerien in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Katar anzugreifen. Unter den genannten Zielen war auch die Samref-Raffinerie. Sie ist eine der bedeutendsten in Saudi-Arabien./arj/DP/men