ROUNDUP: Dürre schrumpft die Ernte - Bauern unter Druck

18.08.26 14:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Zu wenig Regen und wochenlange Hitze haben die Ernte der Landwirte in diesem Sommer insgesamt schrumpfen lassen. Zu rechnen ist mit einer leicht unterdurchschnittlichen Getreidemenge von 41,9 Millionen Tonnen, wie der Deutsche Bauernverband mitteilte. Das wären sieben Prozent weniger als im Vorjahr, das aber mit 45 Millionen Tonnen ein starkes Ergebnis gebracht hatte. Auch zeigten sich enorme regionale Unterschiede mit Schäden vor allem im Süden. Die Branche fordert Finanzhilfen wegen einer angespannten Lage vieler Höfe - akute Folgen für die Verbraucherpreise erwartet sie eher nicht.

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Bauernpräsident Joachim Rukwied sprach von einer enttäuschenden Ernte. "Insbesondere in Süd- und Westdeutschland haben fehlende Niederschläge zu schwachen Erträgen bis hin zu Missernten bei einzelnen Kulturen geführt." Der Standort habe in diesem Jahr über den Ertrag entschieden wie selten zuvor. Nach einem zu trockenen Frühjahr setzte in der zweiten Junihälfte noch eine Hitzewelle in der wichtigen Kornbildungsphase ein. Die erwartete Menge läge nun um ein Prozent unter dem Fünf-Jahres-Mittel von 42,5 Millionen Tonnen.

Probleme bei Tierfutter

Einbußen zeigten sich etwa bei Winterweizen als wichtigster Getreideart und Winterraps, bei dem Schäden durch Schädlinge hinzukamen. Bei Kartoffeln zeichne sich ein mittleres bis unterdurchschnittliches Ergebnis ab, erläuterte der Bauernverband. Selbst auf Flächen mit künstlicher Bewässerung seien kaum durchschnittliche Erträge zu erwarten. Im Süden und andernorts mit zu wenig Regen gibt es auch Probleme beim Nachschub fürs Tierfutter, denn auf trockenen Wiesen wächst nach dem ersten Mähen kein Gras mehr nach. Da Futter-Zukäufe teuer seien, müssten teils auch Tiere geschlachtet werden.

Bei den Ladenpreisen für Brot und Brötchen dürfte die geringere Ernte indes kaum zu spüren sein, wie Rukwied mit Blick auf den kleinen Anteil von Getreide deutlich machte. Gründe für Anhebungen seien eher höhere Kosten für Energie, Löhne und Transport. Bei Obst und Gemüse verstärke auch der angehobene Mindestlohn eine Tendenz zu günstigerer Importware - etwa bei Angeboten für Süßkirschen aus der Türkei zu 3,30 Euro pro Kilogramm, während die Kosten für Früchte aus heimischer Produktion in Richtung 4 Euro gingen. Bei Gemüse und Kartoffeln schwankten Preise generell stark und seien kaum vorherzusagen.

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Niedrige Weltmarktpreise für Getreide

Beim Getreide müssen viele Bauern nun mit einer schwierigen Lage umgehen. Schon seit drei Jahren seien nur unterdurchschnittliche Preise zu erzielen, sagte Rukwied - und die Notierungen hängen an den internationalen Märkten. Nicht wenige Betriebe müssten die Ernte jetzt trotzdem direkt verkaufen, um offene Rechnungen zu begleichen und weiter wirtschaften zu können. Andere lagerten Getreide bei Genossenschaften oder auf dem eigenen Hof in der Hoffnung ein, dass die Preise in der zweiten Jahreshälfte anziehen könnten.

Insgesamt sei die wirtschaftliche Lage wegen hoher Kosten etwa für Energie prekär, warnte der Verband. "Unsere Betriebe brauchen aktuell Saatgut und Diesel, später Dünge- und Pflanzenschutzmittel", sagte Rukwied. Und ohne die notwendige Liquidität könnten sie die kommende Ernte nicht vorfinanzieren. Er fordert deshalb ein "Sofortpaket" von der schwarz-roten Bundesregierung.

So sollten von der EU geplante Düngemittelbeihilfen von 60 Millionen Euro national auf 180 Millionen Euro aufgestockt werden. Bei den Direktzahlungen aus der EU-Agrarfinanzierung sollten 80 Prozent von Dezember auf Oktober vorgezogen werden. Her müsse eine schnelle Steuersenkung bei Diesel. Zu Jahresbeginn waren nach Gesetzen der Koalition bereits Steuerentlastungen beim Agrardiesel und den Stromkosten für die Landwirtschaft in Kraft getreten.

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Nationales Ausmaß bei Dürreschäden?

Bundesagrarminister Alois Rainer machte deutlich, dass er die schwierige Lage im Blick hat, stellte zu den Forderungen aber zunächst keine konkreten Schritte in Aussicht. Die Höfe könnten gewiss sein, dass er auf allen Ebenen dafür kämpfen werde, dass die Landwirtschaft Unterstützung bekomme, sagte der CSU-Politiker. Er wies auch auf bestehende Hilfsinstrumente hin.

Dabei sind für mögliche zusätzliche Zahlungen wegen Extremwetters zunächst die Länder zuständig, wie das Ministerium erläuterte. Voraussetzung für eine Beteiligung des Bundes ist ein Einstufen als "Ereignis von nationalem Ausmaß". Ob dies vorliegt, soll voraussichtlich Ende August belastbar zu bewerten sein.

Umweltschützer für "wirksame Klimaanpassung"

Umweltverbände forderten, dass die Landwirtschaft sich stärker für Folgen des Klimawandels wappnen müsse. "Anhaltende Trockenheit im Sommer, die die Ernten bedroht, wird mit der fortschreitenden Erderwärmung immer häufiger auftreten - das bedroht langfristig unsere Ernährungssicherheit", warnte der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland.

Der Naturschutzbund (Nabu) mahnte: "Statt immer neuer Forderungen nach billigem Agrardiesel und dem nächsten Hilfstopf braucht es wirksame Klimaanpassung." Die Agrarförderung müsse daher gezielt Anreize für widerstandsfähige Betriebe schaffen - etwa für mehr Vielfalt auf den Äckern, humusreiche Böden und einen besseren Wasserrückhalt./sam/DP/stw