JERUSALEM (dpa-AFX) - Der in Israel mit der Regierungsbildung beauftragte Abgeordnete Gadi Eisenkot hat sich mit einer weiteren Oppositionspartei auf den Abschluss eines Koalitionsvertrags verständigt. Eisenkots Mitte-Partei Jaschar teilte am Nachmittag mit, es sei eine Einigung mit Jair Golan von den linksliberalen Demokraten erzielt worden.

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Die Ankündigung erfolgt nur wenige Stunden, nachdem die beiden Parteien ihre Koalitionsgespräche wieder aufgenommen hatten. Die Demokraten hatten vor einigen Tagen die Verhandlungen aus Protest ausgesetzt, weil Eisenkot auch mit Netanjahus Likud-Partei Gespräche führt. Jair Golan teilte auf X mit: "Wir haben der Öffentlichkeit versprochen, Netanjahu abzulösen und die Demokratie zu schützen. Und genau das werden wir tun." Vor einer Unterzeichnung werden Berichten zufolge derzeit noch letzte Details geklärt.

Demokraten sind für Zusammenarbeit mit den arabischen Parteien

Die Demokraten befürworten eine Regierung der bisherigen Opposition - mit Unterstützung der ebenfalls oppositionellen arabischen Parteien. Andere Oppositionsparteien haben dagegen Vorbehalte gegenüber Zusammenarbeit mit den arabischen Parteien.

Israelischen Medienberichten zufolge sollen die Demokraten in einer künftigen Regierung unter anderem den Ministerposten für nationale Sicherheit besetzen, den bislang Itamar Ben-Gvir innehat. Der rechtsextreme Minister kritisierte die Entscheidung scharf.

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Am Dienstag war bereits eine Koalitionsvereinbarung zwischen Jaschar und der Oppositionspartei Israel Beitenu publik gemacht worden. Ob eine Regierungsbildung gelingt, ist derzeit trotzdem nicht sicher. Ex-Militärchef Eisenkot hat zunächst bis zum 6. Dezember Zeit, eine Regierung zu bilden. Die Frist kann noch um 14 Tage verlängert werden./cir/DP/mis