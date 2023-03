ROUNDUP: Erich Clementi soll neuer Eon-Aufsichtsratschef werden

ESSEN (dpa-AFX) - Der frühere IBM-Manager Erich Clementi soll neuer Aufsichtsratsvorsitzender des Energiekonzerns Eon (EON SE) werden. Der amtierende Chef des Kontrollgremiums, Karl-Ludwig Kley, habe sich entschieden auf der Hauptversammlung des Konzerns am 17. Mai nicht mehr für eine Wiederwahl in den Aufsichtsrat zur Verfügung zu stehen, teilte der Konzern am Dienstag mit.

Kley betonte: "Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das Amt in neue Hände zu geben." Der Konzern sei nach einem mehrjährigen, grundlegenden Umbau strategisch hervorragend positioniert und habe seine Robustheit in der Energiekrise der vergangenen Monate unter Beweis gestellt.

Clementi gehört dem Eon-Aufsichtsrat bereits seit 2016 an. Er bringe neben seiner langjährigen Führungserfahrung insbesondere Expertise auf dem für Eon und die Zukunft der Energiewirtschaft zentralen Feld der Digitalisierung mit, betonte das Unternehmen./rea/DP/jha