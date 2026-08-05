ROUNDUP: Ermittlungen zu Drohnen-Vorfall liegen in sächsischer Hand

05.08.26 14:35 Uhr

LEIPZIG (dpa-AFX) - Die Ermittlungen zum nächtlichen Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle laufen jetzt allein in sächsischer Regie. "Die Bundespolizei ist inzwischen mit ihrer Arbeit durch. Jetzt sind unsere Kriminaltechniker dran", sagte der Leipziger Polizeisprecher Olaf Hoppe.

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Die Ermittlungen werden nun von der Zentralstelle Extremismus Sachsen bei der Generalstaatsanwaltschaft Dresden und dem Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) des Landeskriminalamtes Sachsen (LKA) geführt. Die Behörden schließen ein politisches Motiv nicht aus, weshalb das PTAZ zum Einsatz kommt. Flughäfen gehören zum Bereich der kritischen Infrastruktur.

Sichtung eines Flugobjektes und Fund von Gegenstand am Boden

Nach Angaben von Hoppe war kurz vor Mitternacht ein unbekanntes Flugobjekt am Flughafen gesichtet worden. Darauf habe man sofort reagiert und den Flugbetrieb einschränken müssen. Fast zeitgleich habe man auf der Südpiste des Flughafens ein Objekt gefunden, das bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht identifiziert sei. Nähere Angaben machte der Polizeisprecher nicht. Er ließ auch offen, ob der Gegenstand in der Nähe eines ukrainischen Frachtflugzeuges gefunden wurde.

Nach Informationen aus Sicherheitskreisen war am Morgen von einer Drohne die Rede, an der Sprengstoff und ein Zünder befestigt gewesen sein sollen. Zuerst hatte "Bild" über den Vorfall berichtet.

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Hoppe zufolge kommt es am Flughafen im Norden von Leipzig immer wieder zu Sichtungen von Drohnen. Manchmal könne man sie auch nicht identifizieren. "Im Moment wissen wir tatsächlich nicht, was es für ein Objekt war. Jetzt gilt es also herauszufinden, was dieses Objekt war und ob das mit diesem Objekt, was wir am Boden gefunden haben, zusammenhängt."

Der Sprecher stellte klar, dass Unbefugte nicht einfach auf das Rollfeld gelangen können. Es liege der Schluss nahe, dass das besagte Objekt auch aus der Luft auf den Boden gelangt sei./hru/DP/mis