DAX24.954 -0,1%Est506.039 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5700 -2,3%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.401 -2,5%Euro1,1902 +0,1%Öl70,20 +1,6%Gold5.071 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Lyft, Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
Top News
Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral an Deutsche Bank-Aktie Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral an Deutsche Bank-Aktie
Die zweite Welle der KI-Infrastruktur – Wo jetzt die künftigen Gewinner ansetzen! Die zweite Welle der KI-Infrastruktur – Wo jetzt die künftigen Gewinner ansetzen!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Erneuter Übernachtungsrekord an deutschen Touristenzielen

11.02.26 12:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
8,60 EUR -0,33 EUR -3,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Im vergangenen Jahr haben so viele Gäste an deutschen Tourismuszielen übernachtet wie noch nie. Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes zählten die größeren Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten zusammen 497,5 Millionen Übernachtungen. Das waren 0,3 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2024.

Wer­bung

Vor allem auf den mitgezählten Campingplätzen übernachteten mehr Menschen. Hier stieg die Zahl der Übernachtungen um 4,2 Prozent, während die Hotellerie einen Rückgang um 0,4 Prozent registrierte.

Weniger Gäste aus dem Ausland

Zum Rekord beigetragen hat ein starker Jahresendspurt: Im Dezember kamen noch einmal 32 Millionen Übernachtungen dazu. Das waren 3,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Stärkster Monat war der August mit 59,4 Millionen Übernachtungen.

Zum erneuten Rekord haben vor allem Gäste aus dem Inland beigetragen. Ihre Übernachtungszahl stieg gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Prozent auf 413,7 Millionen. Die Zahl ausländischer Gäste ging hingegen um 1,8 Prozent zurück auf 83,8 Millionen. Hier macht sich die Fußball-Europameisterschaft bemerkbar, die 2024 zusätzliche Gäste angelockt hatte. Der Anteil ausländischer Gäste am gesamten Gästeaufkommen lag damit im Jahr 2025 bei 16,8 Prozent nach 17,2 Prozent im Jahr zuvor.

Wer­bung

Kein Geld für Infrastruktur?

Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) sieht aber für das laufende Jahr eine steigende Nachfrage aus dem Ausland. Für 2026 erwarte man 3,2 Prozent mehr Übernachtungen internationaler Gäste. "Unsere hervorragende Positionierung im Städte- und Kulturtourismus, einzigartige Naturlandschaften sowie ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sind auch 2026 eine gute Ausgangslage im internationalen Wettbewerb", erklärt DZT-Chefin Petra Hedorfer.

Der Deutsche Tourismusverband (DTV) warnt hingegen vor Investitionslücken bei der touristischen Infrastruktur. Gäste erwarteten verlässliche Busse und Bahnen, gepflegte Rad- und Wanderwege, saubere Strände und Städte, barrierefreie Sehenswürdigkeiten. "Angesichts leerer Kassen in den Kommunen blicken wir jedoch mit Sorge in die Zukunft, ob die Infrastruktur den Ansprüchen der Reisenden weiter gerecht werden kann", sagt DTV-Präsident Reinhard Meyer./ceb/DP/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
11:56TUI NeutralUBS AG
08:21TUI OverweightBarclays Capital
10.02.2026TUI NeutralUBS AG
10.02.2026TUI BuyDeutsche Bank AG
10.02.2026TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:21TUI OverweightBarclays Capital
10.02.2026TUI BuyDeutsche Bank AG
10.02.2026TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
04.02.2026TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:56TUI NeutralUBS AG
10.02.2026TUI NeutralUBS AG
10.02.2026TUI Market-PerformBernstein Research
10.02.2026TUI HoldJefferies & Company Inc.
20.01.2026TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen