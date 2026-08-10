ROUNDUP: Erster Todesfall bei verheerendem Feuer im Westen Kanadas

10.08.26 17:25 Uhr

VANCOUVER (dpa-AFX) - Der schwere Waldbrand im Westen Kanadas hat ein erstes Menschenleben gefordert. Die kanadische Polizei bestätigte, dass eine 80-jährige Frau nach Ausbruch des sich schnell ausbreitenden Feuers nahe Summerland in der Provinz British Columbia am Freitag während der Evakuierung gestorben ist. Ihr Tod stehe mit dem Brand in Zusammenhang, teilte die Polizei im nahegelegenen Penticton mit. Die genaue Todesursache werde untersucht. Weitere Todesfälle sind der Polizei demnach bisher nicht bekannt. Premierminister Mark Carney schrieb auf der Plattform X von einem "herzzerreißenden" Vorfall und sprach den Angehörigen sein Beileid aus.

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Der verheerende Brand nordöstlich von Vancouver, der sich bereits auf 136 Quadratkilometer ausgedehnt hat, ist noch immer nicht unter Kontrolle. Allerdings breitete er sich zuletzt nicht mehr so schnell aus: Ein Großteil der Feuerfront erreichte Medienberichten zufolge den nahegelegenen See Okanagan. Einsatzkräfte versuchten, Häuser am Rand der rund 12.000 Einwohner zählenden Gemeinde Summerland zu schützen. Evakuierungsanordnungen für Tausende Menschen blieben am Sonntag (Ortszeit) bestehen.

Medien: Schon mehr als 100 Waldbrände in British Columbia

Etwa 20.000 Menschen hatten wegen der Flammen ihre Häuser verlassen müssen. Mehr als 50 Menschen, die vom Feuer eingeschlossen worden waren, wurden nach Angaben der Behörden mit Hilfe von Hubschraubern gerettet. Wann sie in ihre Häuser zurückkehren könnten, sei völlig offen, zitierte das Portal "Ground News" den Bürgermeister von Summerland, Doug Holmes. Er verwies demnach auf verunreinigtes Wasser und heruntergefallene Stromleitungen. "Solange wir nicht sicher sind, dass die gesamte Infrastruktur sicher ist, können wir die Menschen nicht wirklich zurückkehren lassen."

Die Löscharbeiten werden weiterhin durch heißes und trockenes Wetter sowie dichten Rauch erschwert. Unterstützung erhalten die Einsatzkräfte auch aus dem Ausland, unter anderem aus Mexiko, Australien und Neuseeland. British Columbia hatte am Samstag wegen der zahlreichen Waldbrände in der Provinz den Notstand ausgerufen.

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In British Columbia wurden Medienberichten zufolge zuletzt mehr als 100 Waldbrände registriert, fast die Hälfte davon war außer Kontrolle. Auch andere kanadische Provinzen wie Ontario und Quebec hatten in diesem Jahr bereits mit größeren Waldbränden zu kämpfen./aae/DP/jha