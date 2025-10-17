DAX23.765 -2,1%Est505.575 -1,4%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,19 -4,9%Nas22.563 -0,5%Bitcoin89.724 -2,9%Euro1,1701 +0,1%Öl60,35 -1,1%Gold4.339 +0,3%
ROUNDUP: EssilorLuxottica mit starken Umsatzzahlen - Aktie auf Rekordhoch

17.10.25 10:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EssilorLuxottica
307,80 EUR 12,80 EUR 4,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im dritten Quartal mehr erlöst als gedacht. Der Konzern punktete mit Brillenmarken wie Burberry, Oakley und Ray-Ban in allen Regionen bis auf Lateinamerika. Auch das Geschäft mit Smartbrillen, über die sich beispielsweise Fotos und Videos aufnehmen lassen, wuchs weiter rasant. An der Börse kam dies überaus gut an, die Aktie kletterte am Freitagmorgen auf einen neuen Höchststand.

Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie kletterte an der Index-Spitze zeitweise um bis zu 11,6 Prozent auf 308,60 Euro und lag zuletzt nur knapp darunter. Seit Jahresbeginn hat das Papier um gut 30 Prozent an Wert gewonnen, nachdem es bereits 2024 kräftig zugelegt hatte. Mit einem Börsenwert von mehr als 140 Milliarden Euro zählt EssilorLuxottica inzwischen zu den wertvollsten Unternehmen in Europa.

Für RBC-Analyst Piral Dadhania hat der Brillenkonzern beeindruckende Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Das beschleunigte Umsatzwachstum liege klar über der Konsenserwartung. Auch Chiara Battistini von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) spricht von einem "sehr starken Zahlenwerk" und hat ihre Gewinnprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 angehoben.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz zu konstanten Wechselkursen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,7 Prozent auf 6,87 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen bereits am Donnerstagabend in Charenton-le-Pont mitgeteilt hatte. Analysten hatten lediglich 8,5 Prozent Wachstum erwartet. Auf Basis aktueller Wechselkurse war das Wachstum insgesamt mit 6,7 Prozent deutlich geringer.

Im September hatte das Unternehmen seine neuesten Ray-Ban Meta (Meta Platforms (ex Facebook))- und Oakley Meta-Brillen vorgestellt. Dies habe dazu beigetragen, dass KI-Brillen zu einem "wichtigen Wachstumstreiber" in eigenen Geschäften wurden, so Essilor.

Konzernchef Francesco Milleri führt die starke Umsatzentwicklung auf "boomende Wearables und eine starke Dynamik im Bereich Sehhilfen und Sonnenbrillen" zurück. Das Unternehmen sei mit "starker Dynamik" in das vierte Quartal gestartet.

Das Management bestätigte zudem das Ziel, in den Jahren bis 2026 ein jährliches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich bei konstanten Wechselkursen zu erzielen. Die operative Marge soll in diesem Zeitraum auf 19 bis 20 Prozent erhöht werden./err/tav/stk

