DAX25.200 +1,4%Est506.087 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +2,0%Nas23.066 -0,2%Bitcoin57.253 +1,5%Euro1,1887 +0,1%Öl68,75 -1,3%Gold5.081 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Gerresheimer A0LD6E Siemens 723610 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, Birkenstock, Micron, Palantir im Fokus
Top News
Palantir-Aktie fester: Freigabe für Einsatz an der Front untermauert Führungsrolle Palantir-Aktie fester: Freigabe für Einsatz an der Front untermauert Führungsrolle
Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

ROUNDUP: EssilorLuxottica steigert Umsatz und Gewinn überraschend stark

12.02.26 14:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EssilorLuxottica
265,20 EUR -14,80 EUR -5,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im vergangenen Jahr bei Umsatz und Gewinn unerwartet stark zugelegt. Grund ist auch der Smartbrillen-Boom. Der Umsatz kletterte insgesamt um 7,5 Prozent auf fast 28,5 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen am Mittwochabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Auf Basis konstanter Wechselkurs lag das Wachstum bei gut elf Prozent. Analysten hatten im Schnitt weniger erwartet.

Wer­bung

Für die Aktie ging es am Donnerstag zuletzt um 5,4 Prozent nach oben auf 264,40 Euro. Damit stemmt sie sich gegen den Abwärtstrend seit November, der den Kurs in der Spitze von über 320 Euro auf rund 250 Euro gedrückt hatte.

Die Analysten von Barclays bescheinigen EssilorLuxottica ein eindrucksvolles viertes Quartal. Der längerfristige Ausblick sollte die Bedenken hinsichtlich der Margen beenden, schrieben sie. Das Unternehmen profitiere von der positiven Preisentwicklung dank der Smartbrillen, aber auch von sinkenden Kosten.

Der bereinigte operative Gewinn von EssilorLuxottica stieg bei konstanten Wechselkursen um fast sieben Prozent auf 4,5 Milliarden Euro, was ebenfalls über den Erwartungen am Markt lag. Die bereinigte Gewinnmarge blieb mit 16 Prozent 0,70 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Einflussfaktoren waren hier die US-Zollpolitik und die KI-Brillen.

Wer­bung

Der Konzern mit Marken wie Ray Ban und Oakley ist Weltmarktführer für Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen. Das Unternehmen profitierte 2025 vor allem vom Hype um die Smartbrille Ray-Ban Meta. Auch in den kommenden Jahren rechnet der Konzern insgesamt mit einem soliden Umsatzwachstum mit einem entsprechenden Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses.

Unter dem Strich stieg der Gewinn 2025 um 1,1 Prozent auf rund 3,16 Milliarden Euro. Die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr soll von 3,95 auf 4,00 Euro je Aktie steigen./err/tav/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf EssilorLuxottica

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EssilorLuxottica

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu EssilorLuxottica

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu EssilorLuxottica

DatumRatingAnalyst
14:51EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
13:16EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
11.02.2026EssilorLuxottica OutperformRBC Capital Markets
10.02.2026EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
09.02.2026EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13:16EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
11.02.2026EssilorLuxottica OutperformRBC Capital Markets
10.02.2026EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
09.02.2026EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
30.01.2026EssilorLuxottica BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14:51EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
09.12.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
28.11.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
20.10.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
17.10.2025EssilorLuxottica NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.02.2024EssilorLuxottica VerkaufenDZ BANK
01.09.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
26.07.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
29.06.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
17.05.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EssilorLuxottica nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen