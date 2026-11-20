ANTALYA (dpa-AFX) - Wenige Stunden vor dem geplanten Ende der UN-Klimakonferenz hat sich die EU frustriert über den Verhandlungsstand geäußert. Was gegenwärtig als Entwurf einer Abschlusserklärung auf dem Tisch liege, sei "nicht akzeptabel", erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Vormittag in Antalya aus EU-Verhandlungskreisen. Mit solchen Ergebnissen könne man sich nicht zu Hause bei den europäischen Wählern blicken lassen. "Dies darf keine Klimakonferenz für fossile Brennstoffe werden", hieß es warnend.

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Auf dem Mammuttreffen, das planmäßig um 18.00 Uhr endet (16 Uhr MEZ), sind knapp 200 Staaten vertreten. Bis zuletzt gab es Streit in zentralen Felder. Deswegen zeichnet sich wie schon in den vergangenen Jahren eine Verlängerung ab.

Im letzten Entwurf für eine Abschlusserklärung, den die Konferenzleitung veröffentlicht hat, wird etwa der Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle nicht mehr erwähnt, anders als im vorherigen Entwurf. Klimaschützer nannten dies einen "riesigen Rückschritt".

Auch die Gruppe der afrikanischen Verhandler, die 54 Staaten mit knapp einer Milliarde Menschen vertritt, äußerte sich unzufrieden. Man sei nach Antalya gekommen, um einen klaren Weg zur versprochenen Verdreifachung der Finanzmittel zur Anpassung an die Folgen der Klimakrise zu finden, doch sei der Vorschlag schon am ersten Tag nicht auf die Tagesordnung genommen worden, klagte die Chefverhandlerin aus Ghana, Zanetor Agyeman-Rawlings. Die öffentlichen Finanzmittel von Industriestaaten dafür beliefen sich nach ihren Worten 2024 auf lediglich 28,2 bis 31,7 Milliarden US-Dollar. "Dem steht aber ein Bedarf von rund 305 Milliarden US-Dollar pro Jahr bis 2035 gegenüber", sagte sie.

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Die ghanaische Umweltministerin verlangte von den reichen Staaten wie Deutschland Klarheit beim Thema Klimafinanzierung: "Wir fordern eine feste Ausgangsbasis für die Verdreifachung, jährliche Meilensteine, ein öffentliches Monitoring sowie einen Umsetzungsplan." Das Geld müsse zudem in Form von Zuschüssen bereitgestellt werden, nicht über Kredite, die die Schuldenlast armer Staaten nur noch erhöhe.

Umweltminister als Vermittler gefragt

Bundesumweltminister Carsten Schneider ist im Tagesverlauf erneut als Vermittler ("Facilitator") im Auftrag der Konferenzleitung aktiv, gemeinsam mit dem indischen Umweltminister Bhupender Yadav. Gespräche sind unter anderem mit Entwicklungsstaaten, der Afrikanischen Gruppe, Russland, der Arabischen Gruppe sowie den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselstaaten geplant. Es geht dabei darum, mögliche Kompromisslinien auszuloten./xxzz/DP/mis