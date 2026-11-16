DAX 26.712 -0,1%ESt50 6.374 -0,2%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,59 -6,2%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.560 -1,0%Euro 1,1006 -0,2%Öl 95,6 -0,3%Gold 3.872 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

ROUNDUP: EU gibt Unicredit grünes Licht für Commerzbank-Übernahme

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
39.72 EUR -0.40 EUR -1.00 %
Charts | News | Analysen
UniCredit S.p.A.
83.00 EUR -0.73 EUR -0.87 %
Charts | News | Analysen

BRÜSSEL/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die italienische UniCredit bekommt für ihre Pläne zur Übernahme der Commerzbank grünes Licht der Wettbewerbshüter in Brüssel. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken, teilte die EU-Kommission am Montag mit.

Werbung

Sie hatte die Auswirkungen eines Zusammenschlusses auf die Märkte für Bankdienstleistungen in Deutschland untersucht, insbesondere die Kreditvergabe an den deutschen Mittelstand. Dort ist die Unicredit über ihre Tochter Hypovereinsbank (HVB) tätig. Da die gemeinsamen Marktanteile moderat seien und es alternative Anbieter gebe, genehmigte die Brüsseler Behörde die geplante Übernahme ohne Auflagen.

EU-Kommission: Effizienteres Arbeiten

Die Freigabe der Kommission ist ein entscheidender Schritt für die Übernahmepläne der Unicredit. Die Genehmigung kommt nicht überraschend, denn Europas Bankenbranche ist zersplittert. EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera betonte: "Europa braucht stärkere Banken, die wettbewerbsfähig sind, wachsen und unsere Unternehmen und Familien unterstützen können. Grenzüberschreitende Fusionen können dazu beitragen, dies zu ermöglichen, indem sie Banken erlauben, effizienter zu arbeiten und wirtschaftlichen Schocks besser standzuhalten."

Die Unicredit arbeitet seit gut zwei Jahren auf eine Übernahme hin und hat ihren Anteil an dem Frankfurter Dax-Konzern (DAX) trotz des Widerstands aus Deutschland immer weiter ausgebaut. Die Großbank aus Mailand hatte im Mai ein Angebot für sämtliche Commerzbank-Aktien vorgelegt und sich so Zugriff auf knapp 50 Prozent gesichert. Damit dies umgesetzt werden kann, sind Genehmigungen mehrerer Behörden nötig.

Werbung

Im Oktober hatte die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) grünes Licht gegeben. Das Bundeskartellamt hatte schon im Frühjahr 2025 erklärt, dass es sich nicht dagegenstellen würde. Nach Angaben der Unicredit hat inzwischen auch die US-Notenbank Federal Reserve zugestimmt. Nun steht laut der Bankengruppe noch eine Genehmigung aus Polen aus.

Unicredit treibt Commerzbank-Übernahme voran

Unicredit-Chef Andrea Orcel erwartet, dass alle Bewilligungen bis Ende November vorliegen. Nach Übernahme der Kontrolle bei der Commerzbank will Orcel für das erste Quartal 2027 eine außerordentliche Hauptversammlung beantragen und mit Unicredit-Stimmen neue Vertreter in den Aufsichtsrat des Dax-Konzerns schicken. Im Zuge dessen könnte der Vorstand rund um Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp ausgetauscht werden. Anschließend will Orcel seine Strategie umsetzen, die den Abbau von etwa 7.000 Jobs und ein kleineres Auslandsnetz bei der Commerzbank umfasst.

Orcel sieht bei einer Fusion von Unicredit und Commerzbank Potenzial für Milliardeneinsparungen. Erwartet wird, dass die Commerzbank perspektivisch mit der HVB verschmolzen wird.

Werbung

Bund will betriebsbedingte Kündigungen vermeiden

Der Bund, der gut 13 Prozent an der Commerzbank hält, will betriebsbedingte Kündigungen möglichst verhindern. Zudem solle das Institut eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben und ihr großes Mittelstandsgeschäft fortsetzen, fordert Finanzminister Lars Klingbeil (SPD).

Orcel sieht die Gespräche mit der Bundesregierung auf gutem Weg. "Ich glaube, in den meisten Punkten sind wir uns einig", sagte er jüngst den Nachrichtenagenturen dpa und dpa-AFX. Es seien aber "noch weitere Gespräche erforderlich".

Was ändert sich für Bankkunden?

Während auf Management-Ebene Gespräche geführt werden, läuft der reguläre Bankbetrieb weiter. Girokonten, Zahlungskarten und Zugang zum Onlinebanking stehen wie üblich zur Verfügung. Auch eine Übernahme der Commerzbank hätte für Kunden wahrscheinlich keine unmittelbaren Folgen. Denn die Unicredit hat kein Interesse, Privat- oder Firmenkunden zu verprellen. Zwar könnten Niederlassungen geschlossen werden, den Trend zu weniger Filialen gibt es aber in der Finanzbranche seit Jahren./als/ben/wea/DP/stw

Aktuelle Commerzbank Aktie News

Werbung

Commerzbank Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
06.11.26 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.26 Commerzbank Halten DZ BANK
05.11.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.