DAX24.791 -1,3%Est506.059 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5700 -2,7%Nas26.905 -0,7%Bitcoin57.091 -0,6%Euro1,1607 -0,2%Öl97,35 +1,5%Gold4.442 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Marvell Technology A3CNLD Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Bayer BAY001 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Wall Street mit Verlusten -- JPMorgan schraubt ASML-Kursziel nach oben -- Infineon, Intel, SpaceX, GameStop, Amazon, Sivers Semiconductors, Palo Alto, Marvell im Fokus
Top News
Kryptokurse am Nachmittag Kryptokurse am Nachmittag
Bericht über Rekord-Börsengang der SpaceX-Aktie: Steht der Ausgabepreis bereits fest? Bericht über Rekord-Börsengang der SpaceX-Aktie: Steht der Ausgabepreis bereits fest?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/EU-Kommission: Kein Verfahren, aber Reformdruck für Berlin

03.06.26 16:30 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission ruft Deutschland dazu auf, die öffentliche Verwaltung schneller zu modernisieren und zu digitalisieren. Außerdem solle Deutschland unter anderem die Rahmenbedingungen für Wohnungsbauinvestitionen verbessern, um Wohnraum erschwinglicher zu machen, wie die Brüsseler Behörde mitteilte.

Trotz Brechen der Schuldenregeln kein Verfahren gegen Deutschland

Halbjährlich nimmt die EU-Kommission die wirtschaftliche Lage der Mitgliedsstaaten unter die Lupe, gibt Empfehlungen und beobachtet die Einhaltung der Europäischen Schuldenregeln. So nimmt die Behörde laut Mitteilung auch zur Kenntnis, dass Deutschland das erlaubte Defizit im laufenden Jahr überschreiten wird. Hierzulande wird derzeit für 2026 mit einem Defizit von 4,25 Prozent des Bruttoinlandprodukts gerechnet. Erlaubt sind nach den EU-Schuldenregeln drei Prozent.

Da die Bundesrepublik allerdings eine Sonderregel nutzt, die das Übertreten der Schuldengrenzen für Rüstungsinvestitionen erlaubt, steht Berlin zunächst kein Strafverfahren ins Haus, so die Kommission: Das Übertreten der Defizitgrenze könne vollständig durch höhere Verteidigungsausgaben seit 2021 erklärt werden.

Weiterhin ruft die Kommission Deutschland dazu auf, seine Verteidigungsausgaben und die Verteidigungsbereitschaft zu stärken - und dabei sicherzustellen, dass die höheren Ausgaben effizient eingesetzt und langfristig finanzierbar seien.

Neues Defizitverfahren gegen Bulgarien

Wegen eines zu hohen Defizits sind derzeit Strafverfahren gegen Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Ungarn, Italien, Polen, Rumänien und die Slowakei anhängig. Nach Analyse der Situation in Bulgarien schlägt die Kommission darüber hinaus vor, ein Verfahren gegen das Land zu eröffnen.

Das Haushaltsdefizit in Bulgarien 2026 würde 7,4 Prozent der Bruttoinlandsprodukts (BIP) sein, sollten keine Maßnahmen zu seiner Reduzierung eingeführt werden, sagte der bulgarische Finanzminister Galab Donew in Sofia. Er nannte keine konkreten Sparmaßnahmen, die im bis jetzt noch nicht verabschiedeten Etat 2026 festgeschrieben werden sollen. Im laufenden Jahr gilt in Bulgarien der entsprechend verlängerte Haushalt für das vergangene Jahr. Das südosteuropäische Land war am 1. Januar 2026 zur Eurozone beigetreten.

Das gegen Malta laufende Verfahren soll nach Bewertung der Kommission aufgehoben werden./rdz/DP/jha