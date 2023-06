ROUNDUP/EU-Kommission: Klare Regeln für Nachhaltigkeitsbewertungen von Firmen

STRASSBURG (dpa-AFX) - Zur Vermeidung von Interessenskonflikten will die EU-Kommission strengere Regeln für Firmen einführen, die ihre Nachhaltigkeit bewerten lassen. Damit könnten Bürgerinnen und Bürger sowie Investoren künftig besser informierte Entscheidungen treffen, in welche Projekte und Firmen sie Geld investieren wollen. Konkret geht es vor allem um mehr Transparenz bei den sogenannten ESG-Ratings, wie die Kommission am Dienstag in Straßburg mitteilte.

Die neuen Regeln sollen auch dazu beitragen, dass mehr privates Geld in umweltfreundliche Projekte fließt. Die EU werde jedes Jahr zusätzliche Investitionen in Höhe von rund 700 Milliarden Euro benötigen, um ihre Klima- und Umweltziele zu erreichen.

Die ESG-Ratings bewerten unter anderem, inwiefern ein Unternehmen Umwelt, Klima und Mitarbeitende beeinflusst - und wie diese Faktoren wiederum das Geschäft der Firma beeinflussen. So sollen Investoren beispielsweise das Risiko besser einschätzen können, ob eine Firma in einen Skandal verwickelt werden oder wie sich Umwelteinflüsse negativ auf das Geschäft auswirken könnten. Das Deutsche Aktieninstitut wies vergangenes Jahr darauf hin, dass es eine Vielzahl an unterschiedlichen Methoden und teilweise intransparenten Bewertungskriterien bei ESG-Ratings gebe.

"Derzeit kann man für ein und dasselbe Unternehmen sehr unterschiedliche Bewertungen erhalten", bemängelt Agustin Reyna von der europäischen Verbraucherschutzorganisation Beuc. Letztlich könne dies dazu führen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher Investitionen vornehmen würden, die sie sonst vielleicht nicht getätigt hätten.

Den Vorschlag der Kommission sieht Beuc kritisch. Die Organisation bezweifelt, dass die ESG-Ratings, dadurch viel zuverlässiger werden, wie es hieß. Man hoffe darauf, dass das EU-Parlament und die EU-Staaten im nun anstehenden Gesetzgebungsprozess Verbesserungen durchsetzten.

"Am ESG-Ratingmarkt mangelt es derzeit an Transparenz", betonte die Kommission in einer Mitteilung. Deswegen sollen dem Willen der Behörde zufolge Anbieter solcher ESG-Bewertungen künftig die Methodik auf ihrer Website veröffentlichen sollen. Zudem dürften sie künftig weder Anleger und Unternehmen beraten noch die Kreditwürdigkeit von Unternehmen bewerten oder selbst als Anleger tätig sein. Auch eine Tätigkeit im Banken-, Versicherungs- oder Rechnungsprüfungsgeschäft wäre demnach ausgeschlossen.

Dem CSU-Europaabgeordneten Markus Ferber geht das zu weit. Der Politiker, der nach eigenen Angaben auch für die Deutsche Vermögensberatung tätig ist, fürchtet, dass die Vorgaben der Marktvielfalt schaden und am Ende nur wenige verlässliche Anbieter verfügbar sein könnten.

Der Grünen-Europaabgeordnete Rasmus Andresen sprach am Dienstag davon, dass es bei den Bewertungen Verzerrungen, Interessenskonflikte und eine Abhängigkeit von großen Ratingagenturen gebe. "Die Dominanz von Ratingagenturen wie Moody's, Fitch oder S&P muss beendet werden", so Andresen. Er erwarte zudem, dass der Markt für solche Bewertungen enorm wachsen werde.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft begrüßte das Vorhaben der EU-Kommission. Dieser trage dazu bei, das Vertrauen in die Bewertungen zu stärken. Versicherer seien als Investoren jedoch auch auf aussagekräftige und vergleichbare ESG-Rohdaten angewiesen.

Daneben genehmigte die Behörde am Dienstag unter anderem weitere Kriterien für umweltfreundliche Wirtschaftstätigkeiten. Somit würden neben klimaschonenden Wirtschaftszweigen und Unternehmen auch Umweltschutz in die EU-Taxonomie einbezogen, hieß es. Als Beispiel wurde unter anderem die Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung genannt.

Die Taxonomie ist ein Klassifizierungssystem, das Unternehmen und Bürgern dabei helfen soll, klimafreundliche Projekte zu identifizieren und Geld dort zu investieren. 2022 wurde bereits entschieden, unter anderem die Stromproduktion mit Solarpaneelen, Wasserkraft oder Windkraft als klimafreundlich einzustufen. Seit Anfang Januar werden auch Investitionen in Gas- oder Atomkraftwerke als klimafreundlich eingestuft. Das sorgt seither für Diskussionen und Kritik./mjm/DP/men