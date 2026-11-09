ROUNDUP/EU-Kommission: Sind bei Ukraine-Treffen in Abu Dhabi dabei

09.11.26 13:56 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU wird nach Angaben der Europäischen Kommission auch an Zusammenkünften zu einer möglichen Beendigung des Ukraine-Krieges in Abu Dhabi in dieser Woche teilnehmen. "Ich kann bestätigen, dass die EU an Treffen in Abu Dhabi teilnehmen wird, die Teil der laufenden Friedensbemühungen sind, gemeinsam mit anderen Partnern", sagte eine Sprecherin der Behörde in Brüssel. Auch der Rat der Mitgliedsstaaten werde vertreten sein. Zum genauen Format könne man noch keine weiteren Informationen geben. Inwiefern EU-Vertreter damit bei den Verhandlungen involviert sind, bleibt damit zunächst unklar.

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Unterdessen teilte der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umjerow mit, dass die ukrainische Delegation auf dem Weg nach Abu Dhabi sei. Auch er bestätigte die Anwesenheit von Vertretern Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands, Italiens sowie der Nato und der Europäischen Kommission am Gesprächsort. "Mit den europäischen Partnern werden wir gesonderte koordinierende Treffen haben", schrieb er auf Telegram. Die Abstimmung mit allen Schlüsselpartnern sei für Kiew von grundsätzlicher Bedeutung.

Zuvor hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf der Plattform X geschrieben, dass die EU bei den Gesprächen in Abu Dhabi präsent sein werde. Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte allerdings in Moskau, dass die Gespräche wie bisher unter US-Vermittlung liefen und die EU in Abu Dhabi nicht am Tisch sitze. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot hatte am Sonntag gesagt, französische Unterhändler würden in Abu Dhabi sein, um an Gesprächen teilzunehmen.

Erste Gespräche seit Februar

Erstmals seit Februar wollen die Ukraine und Russland am Dienstag und am Mittwoch in Abu Dhabi wieder unter US-Vermittlung über Schritte hin zu einer möglichen Beendigung des Krieges verhandeln. Kiews Angebot zum Einstellen der Angriffe auf Energieanlagen hatte Moskau abgelehnt.

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In der Vergangenheit hatten sich die Kriegsparteien etwa auf Gefangenenaustausche und andere humanitäre Aktionen geeinigt, aber keinen Durchbruch auf dem Weg zu einem Frieden erzielt./rdz/DP/jha