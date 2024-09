ROUNDUP/Eurozone: Industriestimmung leicht nach oben revidiert

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone ist im August etwas besser als erwartet ausgefallen. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (PMI) stagnierte im Monatsvergleich bei 45,8 Zählern, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Ein vorläufiges Ergebnis, das einen leichten Rückgang auf 45,6 Punkte gezeigt hatte, wurde überraschend nach oben revidiert. Trotz der etwas besseren Stimmung bleibt der Wert für den Indikator unter 50 Punkten, was für eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage spricht.

"Das verarbeitende Gewerbe bleibt im Rückwärtsgang: Die Geschäftsbedingungen verschlechtern sich seit drei Monaten in deutlichem Tempo, wodurch sich die Rezession bereits zermürbende 26 Monate hinzieht", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefökonom vom S&P-Partner Hamburg Commercial Bank.

"Von den von der Umfrage erfassten Ländern waren im August Deutschland und Frankreich - die beiden größten Volkswirtschaften des Euroraums - die Hauptbelastungsfaktoren", heißt es in der Mitteilung von S&P. In Frankreich wurde die erste Schätzung allerdings überraschend nach oben revidiert, sodass sich der Indikator im Vergleich zum Vormonat nahezu stabil hielt. In Deutschland wurde die erste Schätzung geringfügig nach oben revidiert, der Indikator signalisiert aber weiter ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten.

In Spanien hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben überraschend eingetrübt, der Indexwert hielt sich aber knapp über der Expansionsschwelle.

Die Daten im Überblick:

Region/Index August Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Industrie 45,8 45,6 45,6 45,8

DEUTSCHLAND

Industrie 42,4 42,1 42,1 43,2

FRANKREICH

Industrie 43,9 42,1 42,1 44,0

ITALIEN

Industrie 49,4 48,5 --- 47,4

SPANIEN

Industrie 50,5 51,6 --- 51,0°

/jkr/jsl/mis