ROUNDUP/Eurozone: Industriestimmung trübt sich etwas weiter ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Dezember erneut leicht verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (PMI) fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 45,1 Zähler, wie S&P am Donnerstag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Damit wurde eine erste Einschätzung, die noch eine Stagnation bei 45,2 Punkten ergeben hatte, leicht nach unten revidiert.

Der Indikator bewegt sich somit weiter klar unter der Expansionsschelle von 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet. "Auch im Dezember kann von der Industrie keine frohe Botschaft verkündet werden", schrieb Cyrus de la Rubia, Chefökonom vom S&P-Partner Hamburg Commercial Bank.

Es geht de la Rubia zufolge genauso weiter wie bisher, nämlich abwärts. Die Auftragseingänge seien sogar stärker zurückgegangen als in den beiden Vormonaten, was Hoffnung auf eine baldige Belebung zunichtemache. Diese Einschätzung wird laut dem Experten durch den beschleunigten Rückgang der Auftragsbestände gestützt.

Mit Blick auf einzelne Länder signalisieren die Unterindikatoren des Einkaufsmanagerindex weiter ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten, insbesondere in Frankreich und Deutschland. In Italien legte der Index stärker als erwartet zu, blieb jedoch unter der Expansionsschwelle.

Unter den großen Volkswirtschaften der Eurozone sticht Spanien weiter positiv heraus, auch wenn der Indikator im Dezember nicht so deutlich gestiegen war wie von Experten erwartet. Spanien habe den Vorteil, im Vergleich zu Deutschland, Frankreich und Italien weniger exponiert gegenüber China zu sein, fuhr de la Rubia fort. Auch die relativ niedrigen Energiekosten haben dem Fachmann zufolge Spanien geholfen, besser durch die Krise zu kommen. Das Land werde aber ganz sicher nicht die Wirtschaft der Eurozone insgesamt wieder in Schwung bringen können, dafür sei es mit einem Anteil von rund zwölf Prozent am Bruttoinlandsprodukt der Währungsunion zu klein.

Die Daten im Überblick:

^

Region/Index Dezember Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Industrie 45,1 45,2 45,2 45,2

DEUTSCHLAND

Industrie 42,5 42,5 42,5 43,0

FRANKREICH

Industrie 41,9 41,9 41,9 43,1

ITALIEN

Industrie 46,2 45,0 --- 44,5

SPANIEN

Industrie 53,3 53,5 --- 53,1°

