DAX25.083 +0,4%Est506.320 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6900 +2,2%Nas26.214 +1,5%Bitcoin51.691 +0,8%Euro1,1389 -0,3%Öl72,20 -1,0%Gold3.984 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fest über 25.000 -- Gewinne in Asien -- Chipaktien mit Rekordquartal -- Kryptodeals bringen Trump 1 Mrd. Dollar -- Bloom Energy, Novo Nordisk, Lime, Bayer, Samsung, SK hynix, adidas im Fokus
Top News
Schneider Electric-Aktie fällt: Übernahme von Industrie-KI-Anbieter Cognite vollzogen Schneider Electric-Aktie fällt: Übernahme von Industrie-KI-Anbieter Cognite vollzogen
Um 25.000-Punkte-Marke: DAX zeigt sich am Mittwoch freundlich Um 25.000-Punkte-Marke: DAX zeigt sich am Mittwoch freundlich
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Eurozone: Industriestimmung trübt sich weniger ein als erwartet

01.07.26 11:49 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Juni nicht ganz so stark eingetrübt wie zunächst ermittelt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel um lediglich 0,2 Punkte auf 51,4 Punkte, wie S&P Global am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte.

Der Wert liegt damit aber weiter über der Schwelle von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert. "Mit dem erneuten Anstieg der Industrieproduktion im Juni verstärken sich nun die Anzeichen, dass die Eurozonen-Wirtschaft erfreulich widerstandsfähig ist", schrieb Chris Williamson, Chefökonom bei S&P Global. Ob aber die positiven Nachrichten aus dem Nahen Osten kurzfristig zu einem weiteren Aufschwung der Industriekonjunktur führen, sei keineswegs ausgemacht.

In einer ersten Schätzung war für Juni noch ein Wert von 51,3 Punkten ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung dieser Erstschätzung gerechnet.

Mit Blick auf einzelne Länder liegt der Indikator für Deutschland nunmehr überraschend weiterhin leicht über der Wachstumsschwelle, wie die zweite Schätzung ergab. In Frankreich, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone, sprang der Wert für die Stimmung in den Industrieunternehmen deutlicher über die Schwelle von 50 Punkten als zunächst ermittelt.

In weiteren wichtigen Ländern der Eurozone hingegen zeigte sich ein etwas pessimistischeres Bild. So trübte sich in Italien die Stimmung im Juni etwas stärker ein als erwartet; der Indikator signalisiert aber weiterhin Wachstum. In Spanien rutschte der Index gar überraschend unter die Schwelle von 50 Punkten, was auf eine Schrumpfung der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet. In beiden Ländern wird keine Erstschätzung durchgeführt.

Die Daten im Überblick:

^

Region/Index Juni Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Industrie 51,4 51,3 51,3 51,6

DEUTSCHLAND

Industrie 50,3 50,0 50,0 50,1

FRANKREICH

Industrie 51,2 50,7 50,7 49,7

ITALIEN

Industrie 52,2 52,4 --- 52,9

SPANIEN

Industrie 49,7 51,0 --- 51,2°

(in Punkten)

/la/jsl/stk