ROUNDUP/Eurozone: Stimmung der Dienstleister steigt stärker als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im Juni stärker als erwartet verbessert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 1,7 Punkte auf 49,4 Punkte, wie S&P am Freitag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war nur ein Anstieg auf 48,9 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

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Der Stimmungsindikator liegt trotz des Anstiegs weiter unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies deutet auf eine Schrumpfung der wirtschaftlichen Aktivität hin. Belastet durch die Auswirkungen des Iran-Kriegs war der Indikator im März und April noch gefallen und hat sich dann im Mai stabilisiert.

"Ein wesentlicher Hemmfaktor für das Wirtschaftswachstum seit Ausbruch des Krieges im Nahen Osten war der Rückgang der Nachfrage seitens der

Verbraucher aufgrund des Energiepreisanstiegs, doch dieser Inflationsdruck

hat im Juni Anzeichen einer deutlichen Abkühlung gezeigt", erklärte Chris Williamson, Chefvolkswirt bei S&P Global Markets. "Die Inflation bei den Inputkosten im Dienstleistungssektor ging im Juni so stark zurück wie noch nie seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1998 - abgesehen von dem

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Rückgang während des Corona-Lockdowns Anfang 2020."

In Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone verbesserte sich der Indikator stärker als zunächst ermittelt. Der französische Indikator stieg weniger stark als in der ersten Schätzung. In beiden Ländern liegt der Wert aber weiter unter der Wachstumsschwelle. Der spanische Indikator verbesserte sich deutlich stärker als erwartet, während in Italien der Zuwachs wie erwartet ausfiel. In beiden Ländern wird keine Erstschätzung durchgeführt.

Der Indikator für die Gesamtwirtschaft der Eurozone legte ebenfalls stärker als erwartet zu. Der Wert stieg im Juni um 1,5 Punkte auf 50,0 Punkte. In einer ersten Schätzung war ein Anstieg auf 49,5 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten auch hier eine Bestätigung der Erstschätzung erwartet.

Die Entwicklung im Überblick:

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Region/Index Juni Prognose vorläufig Vormonat

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EURORAUM

Gesamt 50,0 49,5 49,5 48,5

Dienstleistungen 49,4 48,9 48,9 47,7

Industrie 51,4 51,3 51,3 51,6

DEUTSCHLAND

Dienstleistungen 48,6 46,8 46,8 48,1

Industrie 50,3 50,0 50,0 50,1

FRANKREICH

Dienstleistungen 46,8 47,4 47,4 44,3

Industrie 51,2 50,7 50,7 49,7

ITALIEN

Dienstleistungen 50,2 50,2 --- 49,4

Industrie 52,2 52,4 --- 52,9

SPANIEN

Dienstleistungen 54,2 50,9 -- 50,1

Industrie 49,7 51,0 --- 51,2°

(in Punkten)

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