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ROUNDUP/Eurozone: Stimmung der Dienstleister verbessert sich unerwartet etwas

03.06.26 11:55 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im Mai überraschend etwas verbessert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg um 0,1 Punkte auf 47,7 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein Rückgang auf 46,4 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

Der Stimmungsindikator liegt aber weiter unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies deutet auf eine Schrumpfung der wirtschaftlichen Aktivität hin. Belastet durch den Iran-Krieg war der Indikator im Vormonat deutlich gefallen.

"Da sich die Konjunktur in der Eurozone im Mai den zweiten Monat in Folge abschwächte, scheint es immer wahrscheinlicher, dass die Wirtschaft im zweiten Quartal in eine Rezession abgleiten wird", kommentierte Chris Williamson, Chefvolkswirt bei S&P Global. "Die PMI-Daten deuten auf einen Rückgang des BIP um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal hin, sofern sich im Juni keine wesentlichen Veränderungen ergeben."

In Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone verbesserte sich der Indikator unerwartet deutlich. Der Wert für Frankreich trübte er sich hingegen ein - allerdings nicht so stark wie zunächst ermittelt. In Italien sank der Indikator etwas. Für Spanien verbesserte er sich und signalisiert ein leichtes Wirtschaftswachstum. In den anderen drei Ländern liegt der Indikator unter der Wachstumsschwelle. In Italien und Spanien wird keine Erstschätzung durchgeführt.

Der Indikator für die Gesamtwirtschaft der Eurozone gab hingegen etwas nach und erreichte den niedrigsten Stand seit 18 Monaten. Der Wert sank um 0,3 Punkte auf 48,5 Punkte. In einer ersten Schätzung war allerdings ein noch stärkerer Rückgang auf 47,5 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten auch hier eine Bestätigung der Erstschätzung erwartet.

Die Entwicklung im Überblick:

^

Region/Index Mai Prognose vorläufig Vormonat

EURORAUM

Gesamt 48,5 47,5 47,5 48,8

Dienstleistungen 47,7 46,4 46,4 47,6

Industrie 51,6 51,4 51,4 52,2

DEUTSCHLAND

Dienstleistungen 48,1 47,8 47,8 46,9

Industrie 50,1 49,9 49,9 51,4

FRANKREICH

Dienstleistungen 44,3 42,9 42,9 46,5

Industrie 49,7 48,9 48,9 52,8

ITALIEN

Dienstleistungen 49,4 49,2 --- 49,8

Industrie 52,9 52,0 --- 52,1

SPANIEN

Dienstleistungen 50,1 48,3 --- 47,9

Industrie 51,2 52,0 --- 51,7

(in Punkten)°

/jsl/jkr/stk