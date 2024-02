ROUNDUP/Eurozone: Unternehmensstimmung steigt auf achtmonatigen Höchststand

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im Februar erneut verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg gegenüber Januar um 1,0 Punkte auf 48,9 Zähler, wie S&P am Donnerstag in London bekannt gab. Es ist der höchste Stand seit acht Monaten. Analysten hatten im Schnitt einen Wert von 48,4 Punkten erwartet. Mit weniger als 50 Zähler deutet der Indikator allerdings immer noch auf eine wirtschaftliche Schrumpfung hin.

Die Entwicklung in den großen Sektoren war unterschiedlich. So hat sich der Indikator für den Dienstleistungssektor von 48,4 Punkten auf 50,0 Zähler verbessert. Er signalisiert so nicht mehr eine Schrumpfung, sondern eine Stagnation der wirtschaftlichen Aktivität. Der Industrieindikator fiel um 0,5 Punkte auf 46,1 Punkte.

"Die Eurozone wandert allmählich aus der Rezession", kommentierte Norman Liebke, Ökonom bei der Hamburg Commercial Bank. Er verweist auf den Dienstleistungssektor, der erstmals seit Juli 2023 nicht mehr schrumpfe. "Ein gewisser Optimismus macht sich auch aufgrund der jüngsten Beschäftigungszahlen breit, denn diese sind noch deutlicher gestiegen als im Vormonat."

Für Deutschland wird hingegen sowohl für die Industrie als auch für den Dienstleistungssektor ein Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität angezeigt. Der Industrieindikator ging sogar merklich zurück. "Deutschland ist der Wachstumsdämpfer der Eurozone", so Liebke. In Frankreich verbesserten sich beide Unterindikatoren, auch wenn sie weiterhin unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegen.

Skeptisch mit Blick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung zeigt sich Commerzbank-Ökonom Christoph Weil: "Wir teilen weiterhin nicht den Optimismus der Mehrheit der Volkswirte und auch der EZB, die mit einer baldigen nachhaltigen Belebung der Konjunktur rechnen." So dürften die massive Anhebung der EZB-Leitzinsen noch nicht ganz verdaut sein. "Der unerwartete Rückgang des Einkaufsmanagerindex für die Industrie zeigt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen", so Weil.

Die Entwicklung im Überblick:

Region/Index Februar Prognose Vormonat

EURORAUM

Gesamt 48,9 48,4 47,9

Industrie 46,1 47,0 46,6

Dienste 50,0 48,8 48,4

DEUTSCHLAND

Industrie 42,3 46,0 45,5

Dienste 48,2 48,0 47,7

FRANKREICH

Industrie 46,8 43,5 43,1

Dienste 48,0 45,6 45,4°

(Angaben in Punkten)

/bgf/jsl/jkr/mis