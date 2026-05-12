DAX24.081 +0,5%Est505.824 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,23 -1,8%Nas26.106 +0,1%Bitcoin68.534 ±-0,0%Euro1,1706 -0,3%Öl107,5 -0,2%Gold4.676 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Intel 855681 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street uneins erwartet -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit Stellenabbau -- Infineon, NVIDIA, Birkenstock, Chip-Aktien, TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
NVIDIA-Herausforderer Cerebras-Aktie steht in den Startlöchern: Chance oder Risiko für Investoren? NVIDIA-Herausforderer Cerebras-Aktie steht in den Startlöchern: Chance oder Risiko für Investoren?
Gegenbewegung: DAX hält sich im Plus - Anleger trotzen dem Iran-Sog und Trump-Besuch Gegenbewegung: DAX hält sich im Plus - Anleger trotzen dem Iran-Sog und Trump-Besuch
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Evotec beschafft sich frisches Geld für Umbau - Aktie unter Druck

13.05.26 14:37 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
4,66 EUR -0,23 EUR -4,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher Evotec (EVOTEC SE) hat sich zur Finanzierung seines weiteren Umbaus frisches Geld beschafft. Das Unternehmen platzierte am Dienstagabend Wandelanleihen im Volumen von 116 Millionen Euro. Damit traf das Vorhaben womöglich bei den Investoren auf etwas weniger Interesse als erhofft, denn angepeilt hatten die Hanseaten zuvor ein Volumen von etwa 125 Millionen Euro. Am Mittwoch belastete die Platzierung den Aktienkurs deutlich.

Die Anteilsscheine sackten am Nachmittag zuletzt um gut 8 Prozent auf 4,55 Euro ab, zeitweise war es mit noch größeren Abschlägen auf ein Tief seit Mitte April zurückgegangen. Evotec waren damit einer der größten Verlierer im SDAX, dem Index der kleineren Unternehmenswerte. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits fast 17 Prozent nachgegeben, fast 40 Prozent Abschlag sind es gar binnen zwölf Monaten.

Evotec teilte am Dienstagabend mit, dass die neuen Anleihen sieben Jahre laufen und mit jährlich 2,625 Prozent verzinst werden. Der Zinssatz liegt damit in der Mitte der zuvor angepeilten Spanne.

Die Schuldverschreibungen können später in Aktien umgewandelt werden. Der zunächst festgelegte Wandlungspreis liegt den Angaben zufolge bei 6,5313 Euro je Aktie. Weil Anleger am Ende der Laufzeit zusätzlich aufgelaufene Zinsen zurückerhalten, ergebe sich effektiv ein höherer Wandlungspreis von etwa 7,1844 Euro bei Fälligkeit der Anleihe.

Außerdem wurden bestehende Evotec-Aktien platziert. Dabei handelt es sich um den Verkauf von Papieren für Investoren, die sich im Rahmen der Platzierung absichern wollen.

Finanzieren will der Konzern mit den Einnahmen sein sogenanntes "Project Horizon". Das neue Umbauprogramm hatte Evotec-Chef Christian Wojczewski im März angekündigt. Damit wollen die Hamburger ihr Betriebsmodell grundlegend neu ausrichten. So sollen Kernkompetenzen in sogenannten "Exzellenzzentren" gebündelt werden. Im Gegenzug schrumpft die Zahl der Standorte weiter auf dann zehn.

Hierzu macht Evotec die Tore in München, Abingdon in Großbritannien, Lyon in Frankreich sowie in Framingham in den USA dicht. Dadurch sollen bis zu 800 Stellen wegfallen. Das gesamte Programm soll bis Ende 2027 nachhaltige Einsparungen von rund 75 Millionen Euro bringen.

Evotec war nach einem Boom in der Corona-Pandemie in die roten Zahlen geschlittert. Mit dem Umbau will der seit Juli 2024 amtierende Wojczewski das Unternehmen wieder in die Spur bringen. Den jetzt verkündeten Sparmaßnahmen waren bereits umfassende Umstrukturierungen inklusive Schließungen und Stellenstreichungen vorausgegangen. Auch das Portfolio dünnte Evotec aus./tav/lew/stk

Nachrichten zu EVOTEC SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
08.05.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.05.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
04.05.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.05.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
04.05.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
14.04.2026EVOTEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.04.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.05.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
13.04.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
11.03.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen