HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoff-Entwickler Evotec (EVOTEC SE) hat in seiner Partnerschaft mit dem US-Konzern Bristol-Myers Squibb im Bereich Protein-Degradation weitere Erfolge erzielt. Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe die Erlaubnis erteilt, einen weiteren Wirkstoffkandidaten in klinischen Studien am Menschen einzusetzen, teilte Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Die Phase-1-Studie soll 2027 beginnen. An der Börse gab die Nachricht der seit Langem geschwächten Aktie Auftrieb

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Das im SDAX notierte Papier stieg am Vormittag um bis zu 3,6 Prozent, zuletzt schrumpfte das Plus dann aber auf 1,1 Prozent. Bei dem Anstieg handelt es sich ohnehin nur um einen Erholungsversuch nach jüngster Schwäche, denn der Evotec-Kurs war erst kürzlich bei weniger als 2,70 Euro auf dem niedrigsten Niveau seit knapp einem Monat angekommen. Am Donnerstag wurden nun in der Spitze wieder knapp 2,83 Euro von Anlegern bezahlt. Seit Jahresbeginn aber hat das Papier fast die Hälfte an Wert eingebüßt.

Die Partnerschaft mit dem US-Konzern zählt zu den gewichtigsten Allianzen von Evotec. Erfolge werden auch deshalb am Markt honoriert, weil sie je nach erreichter Etappe bestimmte Meilensteinzahlungen für die Hanseaten bedeuten können. Wie eine Evotec-Sprecherin auf Anfrage sagte, fließen dem Unternehmen für die aktuelle FDA-Entscheidung aber keine Meilensteine zu - diese kämen erst mit der weiteren klinischen Entwicklung.

Der betroffene Wirkstoffkandidat stammt aus einem von zwei gemeinsamen Projekten von Evotec und Bristol-Myers Squibb. Im Rahmen der Protein-Degradation forschen die Unternehmen an einer neuen Wirkstoffklasse der sogenannten molekularen Klebstoffe (Molecular Glue Degraders). Mit deren Hilfe sollen krankheitsverursachende Proteine vom Körper gezielt abgebaut werden können.

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Die Allianz hatte den Angaben zufolge bereits einen ersten Kandidaten hervorgebracht, für den im März eine klinische Phase-1-Studie bei Patienten mit fortgeschrittenem klarzelligem Nierenzellkarzinom begonnen hatte.

Für Evotec sind diese Fortschritte auch deshalb besonders bedeutsam, da das Unternehmen tiefrote Zahlen schreibt. Unter dem seit 2024 amtierenden Vorstandschef Christian Wojczewski wird der Konzern deshalb derzeit restrukturiert. Dem aktuellen Umbau fallen vier Standorte und bis zu 800 Stellen zum Opfer. Zugleich macht Evotec laut dem jüngsten Neunmonatsbericht bei der Entwicklung neuer Partnerschaften Dampf./tav/nas/mis