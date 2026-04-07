DAX23.958 +4,5%Est505.892 +4,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3700 +2,7%Nas22.018 +0,1%Bitcoin61.344 -0,4%Euro1,1680 +0,7%Öl94,32 -8,8%Gold4.788 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Deeskalation im Nahost-Konflikt: USA und Iran beschließen Waffenruhe -- DAX springt an -- Ölpreise fallen massiv -- Bitcoin, Ölaktien, Rüstungsaktien, DroneShield im Fokus
Top News
Der Turbo-Booster für dein Depot Der Turbo-Booster für dein Depot
Apple-Aktie im Fokus: Gründer Wozniak äußert Skepsis gegenüber Künstlicher Intelligenz Apple-Aktie im Fokus: Gründer Wozniak äußert Skepsis gegenüber Künstlicher Intelligenz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Exporteure rechnen trotz Nahostkonflikt mit Wachstum

08.04.26 11:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
375,80 EUR 6,90 EUR 1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Trotz des Konflikts im Nahen Osten rechnet eine deutliche Mehrheit der deutschen Exporteure mit weiterem Wachstum. Laut einer Umfrage des Kreditversicherers Allianz Trade erwarten 85 Prozent der in Deutschland befragten Unternehmen für das laufende Jahr steigende Exportumsätze. Weltweit stimmen dem nur 75 Prozent zu.

Auf den in der Nacht vereinbarten Waffenstillstand mit Iran hätten die Märkte sehr euphorisch reagiert, stellte Allianz-Experte Björn Griesbach fest. "Wenn der Waffenstillstand hält, würden Verkehr und Handel durch die Straße von Hormus deutlich anziehen." Gleichzeitig warnte er: "Das Risiko ist keineswegs vom Tisch." Mit den aktuellen Kursgewinnen sei erst rund ein Drittel des Risikos wieder ausgepreist, zwei Drittel blieben aber noch.

Weiterhin Sorgen um US-Geschäft

Gleichzeitig haben die deutschen Exporteure größere Sorgen im US-Geschäft. 49 Prozent erwarten weitere negative Auswirkungen der US-Zollpolitik auch im laufenden Jahr, wie Allianz Trade berichtet. Noch pessimistischer seien weltweit nur die Unternehmen aus China, die zu 50 Prozent negative Erwartungen äußern.

"Der Widerstandsfähigkeit der deutschen Exporteure stehen große Risiken gegenüber", sagt Allianz-Trade-Experte Griesbach. Geopolitische Unsicherheiten und Lieferkettenrisiken seien aktuell die am häufigsten genannten Sorgen. Fast die Hälfte der deutschen Exportunternehmen geht zudem von einer schlechteren Zahlungsmoral und steigenden Zahlungsausfällen aus.

Neue Chancen durch EU-Abkommen

Zusätzlicher Absatz könne durch die vor dem Abschluss stehenden Freihandelsabkommen der EU entstehen, sagte Griesbach. Das größte Volumen sei im Handel mit den Mercosur-Staaten, aber auch mit Indien zu erwarten. Australien sei strategisch interessant zur Sicherung von Rohstoffen wie beispielsweise Lithium. Das Münchener Ifo-Institut rechnet damit, dass die europäische Wirtschaftsleistung durch die Abkommen dauerhaft um 0,43 Prozent steigen könnte.

Für die Allianz-Umfrage wurden global rund 6.000 Unternehmen in zwei Wellen im Februar und März befragt./ceb/DP/stw

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
07.04.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.2026Allianz Sector PerformRBC Capital Markets
23.03.2026Allianz UnderweightBarclays Capital
13.03.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.04.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.03.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.2026Allianz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
27.03.2026Allianz Sector PerformRBC Capital Markets
04.03.2026Allianz HoldJefferies & Company Inc.
27.02.2026Allianz Sector PerformRBC Capital Markets
27.02.2026Allianz HoldDeutsche Bank AG
26.02.2026Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
23.03.2026Allianz UnderweightBarclays Capital
30.01.2026Allianz UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen