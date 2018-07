ROUNDUP/'FAZ': Bahn-Managerin Birgit Bohle soll Telekom-Personalchefin werden

FRANKFURT/BONN (dpa-AFX) - Die Bahn-Fernverkehrsmanagerin Birgit Bohle soll laut einem Pressebericht neue Personalchefin der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) werden. Das wolle der Aufsichtsrat des Dax (DAX 30)-Konzerns an diesem Freitag in Bonn beschließen, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ") am Donnerstag unter Berufung auf eigene Informationen. Der bisherige Personalvorstand Christian Illek wird wie bereits bekannt zum Jahreswechsel das Ressort von Finanzchef Thomas Dannenfeldt übernehmen, der den Konzern verlässt. Die Telekom wollte den Bericht nicht kommentieren.

Bei dem Konzern hätte die Managerin viel Arbeit vor sich: Bei der schwächelnden IT-Großkundentochter T-Systems sollen bis 2020 weltweit 10 000 Stellen gestrichen werden, 6000 davon in Deutschland. T-Systems-Chef Adel Al-Saleh will damit rund 600 Millionen Euro einsparen.

Bohle ist seit drei Jahren Leiterin des Fernverkehrs bei der Deutschen Bahn und soll dem Bericht zufolge spätestens im Herbst zur Telekom-Vorstandsriege stoßen. Als Personalchefin wäre sie bei der Telekom für rund 220 000 Mitarbeiter zuständig. Es wäre nicht der erste Wechsel von Führungspersonal zwischen den beiden Unternehmen in jüngerer Zeit, Anfang des Jahres wechselte Martin Seiler als Personalvorstand zur Bahn.

Die Deutsche Bahn ist in Staatsbesitz. Die Deutsche Telekom gehört dem Bund mittelbar und unmittelbar zu rund einem Drittel./men/nas/he