ROUNDUP/FDP-Generalsekretär: Längere Nutzung von Braunkohle prüfen

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX im Plus -- GAZPROM liefert weiter Gas nach Europa -- KKR verkauft HENSOLDT-Anteile -- Investoren offenbar an STRATEC-Kauf interessiert -- BASF, SAP, Daimler Truck im Fokus

Ford mit Kurzarbeit in Köln. Ukraine fordert Bayer, Henkel und METRO zu Rückzug aus Russland auf. Enel erweitert Solarmodul-Fabrik in Italien mittels EU-Unterstützung. Geschäfte von Santander florieren. Stellantis strukturiert Finanzierungen um - Software-Einheit in Rüsselsheim geplant. Euroapi-Aktie ab 6. Mai an Pariser Börse. Offenbar mehrere Interessenten für ProSiebenSat.1-Tochter.