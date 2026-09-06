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ROUNDUP: FDP-Spitzenkandidatin Hüskens kündigt Rücktritt an

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Nach dem voraussichtlich verpassten Wiedereinzug der FDP in den Magdeburger Landtag hat die Landeschefin der Partei, Lydia Hüskens, ihren Rücktritt angekündigt.

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"Ich bin die Landesvorsitzende, ich habe den Landtag als Spitzenkandidatin angeführt, sodass ich auch dafür die Konsequenz zahle", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Wir müssen jetzt morgen einfach schlicht darüber reden, wie wir es machen, ob wir es mit sofortiger Wirkung machen oder den Landesparteitag im April nehmen dafür, um da den Wechsel zu machen."

Nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF kommt die FDP bei der Landtagswahl auf lediglich 2,3 bis 2,4 Prozent und würde damit an der 5-Prozent-Hürde für den Einzug ins Parlament scheitern. Bei der vorigen Wahl im Jahr 2021 hatten die Liberalen noch 6,4 Prozent der Stimmen erhalten./mse/DP/zb

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