ROUNDUP: Fernverkehr in Wuppertal läuft nach Unfall allmählich wieder an

WUPPERTAL (dpa-AFX) - Nach der stundenlangen Sperrung des Bahnverkehrs in Wuppertal läuft der Fernverkehr am Montagnachmittag allmählich wieder an. ICEs und ICs würden auf einem Gleis an der Unfallstelle vorbeigeleitet, sagte ein Bahnsprecher. Auf der Strecke fahren Züge von Köln über Hagen und dann weiter etwa nach Berlin.

Bis auch S-Bahnen und Regionalzüge zwischen Wuppertal und Hagen wieder nach Plan fahren können, werde es aber noch dauern. Die Bahn schloss nicht aus, dass die Strecke erst in einigen Tagen wieder komplett für den Nahverkehr freigegeben werden könne.

Ein Güterwaggon war am Montagmorgen beim Rangieren am Bahnhof Langerfeld entgleist und hatte die Oberleitung beschädigt. Der Unfall hatte weitreichende Folgen für den Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen. Weil zeitgleich etwas weiter nördlich die Strecke zwischen Duisburg und Essen planmäßig für Bauarbeiten gesperrt ist, waren gleich zwei für den Nah- und Fernverkehr wichtige Verbindungen zwischen den Großstädten im Rheinland und in Westfalen dicht./mhe/DP/stw