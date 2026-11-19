RIAD (dpa-AFX) - Saudi-Arabien hat erneut Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz auf die Hauptstadt Riad abgewehrt. Man habe auf eine Bedrohung mit Raketen gegen Riad reagiert, teilte das saudische Bündnis zum Kampf gegen die Huthi mit. Ersten Einschätzungen zufolge seien Trümmerteile niedergegangen. Bereits in den vergangenen Tagen waren demnach Huthi-Angriffe im Raum Riad mit Drohnen und Marschflugkörpern abgewehrt worden.

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Augenzeugen zufolge wurde bei dem neuesten Angriff ein 80-stöckiger Wolkenkratzer im Finanzzentrum beschädigt. Die Behörden sperrten das Gebäude demnach ab.

Huthi-Militärsprecher Jahja Sari teilte am Mittwochabend mit, die Miliz habe den internationalen Flughafen sowie das Finanzzentrum in Riad ins Visier genommen. Dies sei eine Reaktion auf saudische Angriffe im Jemen.

Saudi-Arabien begann 2015 mit Verbündeten, Stellungen der Huthi im Jemen zu bombardieren, um die Miliz zurückzudrängen. Riad wird unterstützt von der international anerkannten Regierung im Land und örtlichen Milizen. Nach einer Waffenruhe ab 2022 sind die Kämpfe im Zuge des Iran-Kriegs wieder eskaliert.

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Nach Zählungen des unabhängigen Yemen Data Project, das Luftangriffe der saudisch geführten Militärkoalition im Jemen sowie zivile Kriegsopfer zählt, gab es im vergangenen Monat so schwere saudische Angriffe im Jemen wie zuletzt 2017. Mindestens 140 Zivilisten seien dabei getötet und mehr als 280 weitere verletzt worden. Das Projekt zählte allein im Oktober mehr als 430 saudische Bombardierungen in dem Bürgerkriegsland. Saudi-Arabien zog wegen der vielen zivilen Opfer im Krieg international immer wieder Kritik auf sich./nes/DP/jha