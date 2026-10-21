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ROUNDUP: Flatexdegiro bestätigt Jahresziele - Aktie gefragt

Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Onlinebroker flatexDEGIRO sieht sich nach Zuwächsen im dritten Quartal auf Kurs zu seinem im Sommer angehobenen Jahresgewinnziel. Dabei lieferte im abgelaufenen Quartal neben dem Wachstum des Brokerage-Geschäfts vor allem das Zinsergebnis Rückwind auf der Gewinnseite. So bleibt die Nachfrage der Anleger nach Wertpapierkrediten rege sowie das Zinsumfeld günstig, hieß es vom Unternehmen am Mittwochabend zur Vorlage der Geschäftszahlen.

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Umsatz und Gewinn stiegen im dritten Jahresviertel zwar etwas weniger als von Analysten im Durchschnitt erwartet, bei der zuletzt stark unter Druck geratenen Aktie griffen Anleger nachbörslich aber zu. Der Aktienkurs stieg auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,9 Prozent auf 25,08 Euro.

Allerdings war der Kurs auch erst am Vortag mit knapp 24 Euro auf Xetra auf den tiefsten Stand seit Sommer 2025 gefallen; seit dem Zwischenhoch Anfang September bedeutete dies einen Kursrutsch von 38 Prozent. Auch die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms mit einem Volumen von bis zu 100 Millionen Euro in der vergangenen Woche hatte den Kurs dabei nur kurz gestützt. Nicht wenige Investoren könnten die Analystenschätzungen also schon als zu optimistisch erachtet haben.

Bei einem Umsatzwachstum um 14 Prozent auf gut 150 Millionen Euro steigerte das im MDAX notierte Unternehmen das Konzernergebnis im dritten Quartal im Jahresvergleich um fast 30 Prozent auf gut 50 Millionen Euro, wie das Unternehmen nach Börsenschluss weiter mitteilte. Für das Gesamtjahr 2026 peilt die Unternehmensführung weiterhin einen Umsatz von rund 650 Millionen Euro sowie ein Konzernergebnis von 200 bis 230 Millionen Euro an.

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Die Zahl der abgewickelten Transaktionen in den drei Monaten bis Ende September wuchs um 8 Prozent auf 19,2 Millionen, während der Provisionsertrag pro Transaktion um gut 2 Prozent auf 4,42 Euro fiel und die durchschnittlichen Kundengewinnungskosten deutlich stiegen. Die Anzahl der Kundenkonten legte um 10 Prozent auf 3,72 Millionen zu.

"Auch in einem saisonal eher ruhigeren Quartal haben wir unser Wachstum fortgesetzt und die Profitabilität weiter gesteigert", betonte der Vorstandsvorsitzende Oliver Behrens laut Mitteilung. "Gleichzeitig haben wir wichtige organisatorische Voraussetzungen geschaffen, um die nächste Entwicklungsphase von Flatexdegiro einzuleiten und zusätzliche Wachstumschancen konsequent zu nutzen."

So setzt Flatexdegiro seit September auf eine Doppelspitze. Benon Janos, zuvor Finanzvorstand und stellvertretender Vorstandschef, lenkt mittlerweile gemeinsam mit Oliver Behrens das Unternehmen. Dabei zeichnet Janos operativ für den weiteren Ausbau des Online-Brokerage-Geschäfts verantwortlich. Behrens leitet die Aktivitäten mit Geschäftskunden (B2B-Geschäft) sowie die Treasury-Aktivitäten./mis/ajx/he

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Datum Rating Analyst
12.10.26 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
12.10.26 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
08.10.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG

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