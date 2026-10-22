DAX 25.367 -1,1%ESt50 6.103 -1,7%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 10,86 -1,8%Nas 26.703 +1,1%Bitcoin 73.044 -2,5%Euro 1,1224 -0,1%Öl 111,9 +2,8%Gold 4.091 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ROUNDUP: Flatexdegiro enttäuscht trotz gutem Sommer - Aktie verliert

Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
23.74 EUR -0.96 EUR -3.89 %
Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Onlinebroker flatexDEGIRO sieht sich nach guten Geschäften im Sommer auf Kurs zu seinem Gewinnziel für 2026. Im dritten Quartal sorgte neben dem Wachstum im Brokerage-Geschäft vor allem das Zinsergebnis für Rückenwind. So blieben die Nachfrage der Anleger nach Wertpapierkrediten rege sowie das Zinsumfeld günstig, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. An der Börse wurden die Neuigkeiten am Donnerstag jedoch mit Kursverlusten quittiert, denn die Zahlen enttäuschten etwas.

Werbung

Die im MDAX notierte Flatexdegiro-Aktie fiel im frühen Handel bis zu sechs Prozent auf 23,30 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit dem Sommer 2025. Gegen Mittag notierte sie 2,6 Prozent tiefer bei 23,98 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf gab der Kurs fast 35 Prozent nach. Der Onlinebroker, an dem Gründer Bernd Förtsch noch zwischen 15 und 20 Prozent hält, wird an der Börse derzeit mit rund 2,6 Milliarden Euro bewertet.

Branchenexperte Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies schreibt dem Papier zwar immer noch ein Kursziel von 40 Euro zu, beließ seine Einstufung jedoch weiter auf "Hold". Der Fokus der Investoren liege nun auf der Strategie, zu der sich das Unternehmen im Februar äußern wolle.

Im dritten Quartal steigerte Flatexdegiro seinen Umsatz im Jahresvergleich um 14 Prozent auf gut 150 Millionen Euro. Der Überschuss wuchs sogar um fast 30 Prozent auf gut 50 Millionen Euro. Analysten hatten sich jedoch im Schnitt noch etwas mehr versprochen.

Werbung

Für das Gesamtjahr 2026 peilt Vorstandschef Oliver Behrens weiterhin einen Umsatz von rund 650 Millionen Euro sowie ein Konzernergebnis von 200 bis 230 Millionen Euro an. Der Manager hatte zuletzt seine Jahresprognose im Juli ein weiteres Mal angehoben.

Die Zahl der abgewickelten Transaktionen in den drei Monaten bis Ende September wuchs um 8 Prozent auf 19,2 Millionen, während der Provisionsertrag pro Transaktion um gut 2 Prozent auf 4,42 Euro fiel und das Unternehmen im Schnitt deutlich mehr Geld für die Gewinnung neuer Kunden ausgab. Die Zahl der Kundenkonten legte um 10 Prozent auf 3,72 Millionen zu.

"Auch in einem saisonal eher ruhigeren Quartal haben wir unser Wachstum fortgesetzt und die Profitabilität weiter gesteigert", sagte Behrens laut Mitteilung. "Gleichzeitig haben wir wichtige organisatorische Voraussetzungen geschaffen, um die nächste Entwicklungsphase von Flatexdegiro einzuleiten und zusätzliche Wachstumschancen konsequent zu nutzen."

Werbung

So setzt Flatexdegiro seit September auf eine Doppelspitze. Benon Janos, zuvor Finanzvorstand und stellvertretender Vorstandschef, lenkt mittlerweile gemeinsam mit Oliver Behrens das Unternehmen. Dabei zeichnet Janos operativ für den weiteren Ausbau des Online-Brokerage-Geschäfts verantwortlich. Behrens leitet die Aktivitäten mit Geschäftskunden (B2B-Geschäft) sowie die Treasury-Aktivitäten./mis/stw/tav/zb

Aktuelle flatexDEGIRO Aktie News

Werbung

flatexDEGIRO Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für flatexDEGIRO nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:01 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
12.10.26 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
08.10.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.