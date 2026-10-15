ROUNDUP: Flatexdegiro plant neuen Aktienrückkauf - Aktie erholt sich
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Onlinebroker flatexDEGIRO möchte erneut eigene Aktien zurückkaufen. Mit bis zu 100 Millionen Euro soll das Volumen doppelt so hoch ausfallen wie bei dem vorigen Rückkaufprogramm, das das Unternehmen im Mai vergangenen Jahres abgeschlossen hatte. Voraussetzung für den weiteren Rückkauf sei die Genehmigung der Finanzaufsicht Bafin, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. An der Börse wurden die Neuigkeiten mit einem Kurssprung belohnt.
Für die Flatexdegiro-Aktie ging es am Morgen zeitweise um fast neun Prozent aufwärts. Um die Mittagszeit lag das Papier noch mit knapp fünf Prozent im Plus und war damit klarer Spitzenreiter im MDAX, dem Index der mittelgroßen Werte. Nach den Kursverlusten der vergangenen Wochen wird das Papier jedoch immer noch rund 30 Prozent billiger gehandelt als zum Jahreswechsel. Insgesamt wird Flatexdegiro an der Börse mit rund 2,7 Milliarden Euro bewertet.
Wenn ein Unternehmen eigene Papiere zurückkauft, sinkt die Zahl der ausstehenden Aktien. Dadurch steigt rechnerisch der Gewinn je Anteil. Rückkaufprogramme gelten daher als ein Mittel, um den Kurs zu steigern./stw/zb/nas/jha/
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