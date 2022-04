ROUNDUP: Flatexdegiro verdient trotz Marketing-Kampagne deutlich mehr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz einer teuren Marketing-Kampagne hat der Online-Broker flatexDEGIRO im ersten Quartal deutlich mehr verdient. Das operative Ergebnis sprang um mehr als drei Viertel nach oben. Zudem konnte das SDAX-Unternehmen deutlich mehr Neukunden gewinnen als im Quartal zuvor. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Papiere zuletzt rund drei Prozent über dem Xetra-Schlusskurs.

Nach dem Rekordjahr 2021 wuchsen die Frankfurter auch im ersten Quartal zweistellig. Die Umsätze lagen mit 118 Millionen Euro um 14 Prozent über dem vierten Quartal des Vorjahres, wie das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte. "Dies ist uns in einem Umfeld gelungen, in dem Vergleichsunternehmen deutliche Rückgänge im Kundenwachstum vermelden und die Handelsaktivität von Privatanlegern aufgrund von Zins-, Inflations- und Kriegsängsten auf vergleichsweise niedrigem Niveau verharrt", sagte Vorstandschef Frank Niehage laut Mitteilung. Von Bloomberg befragte Analysten hatten mit weniger Umsatz gerechnet.

Trotz steigender Ausgaben für das Marketing stieg der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) zum Vorquartal um gut drei Viertel auf 54,5 Millionen Euro. Zudem wuchs die Zahl der Kundenaccounts seit dem Jahreswechsel um sieben Prozent auf gut 2,2 Millionen. Die Zahl der Transaktionen kletterte um 10,6 Prozent auf knapp 22 Millionen, wobei der Anstieg den Angaben zufolge insbesondere auf das Kundenwachstum zurückzuführen war.

Bereits zuvor hatte Flatexdegiro damit gerechnet, dass seine Kunden im Schnitt weniger handeln als im vergangenen Jahr. Insgesamt peilt das Management auf Jahressicht nur einen Anstieg der Transaktionen von 91 Millionen auf 95 bis 115 Millionen an. Die Zahl der Kundenkonten soll hingegen um 30 bis 40 Prozent auf 2,7 bis 2,9 Millionen zulegen, wie das Unternehmen schon Anfang Januar mitgeteilt hatte. Diesen Ausblick bestätigte Flatexdegiro am Dienstag.

Flatexdegiro ist in 18 europäischen Ländern aktiv, die wichtigsten Märkte sind Deutschland, Österreich und die Niederlande. Besonders starkes Wachstum erwartet das Management in Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, der Schweiz, Irland und Großbritannien. Flatex wurde 1999 von dem Unternehmer und Verleger Bernd Förtsch ("Der Aktionär") gegründet. 2020 übernahmen die Frankfurter ihren niederländischen Konkurrenten Degiro und benannten sich in Flatexdegiro um.

Am Mittwoch will der Vorstand die Fragen der Presse und der Analysten beantworten./jcf/edh/he