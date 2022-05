ROUNDUP: Flughafen BER nach turbulentem ersten Jahr erneut mit hohem Verlust

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: US-Börsen fester -- DAX im Plus - über 14.000 Punkten -- Scout24 über Erwartungen -- Deutsche Post legt beim Gewinn zweistellig zu -- Covestro, ADLER, Pfizer im Fokus

Biogen will nach Problemen mit Alzheimer-Mittel Chef austauschen. DuPont: Rohstoff- und Energiekosten nagen an der Gewinnmarge. Durchsuchungen in Frankfurter Morgan Stanley-Niederlassung. K+S-Konkurrent Nutrien schraubt Ausblick hoch. Mosaic berichtet über "anhaltend angespannte Märkte". Tesla-Chef Musk will "Twitter so inklusiv wie möglich machen". Snapchat-Mitgründer kann sich Technologie auch in Fernsehern vorstellen.