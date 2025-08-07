DAX24.195 +0,7%ESt505.375 +0,7%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.243 -0,7%Euro1,1729 +0,5%Öl66,02 -0,1%Gold3.363 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- Asiens Börsen schließen fest - Nikkei mit Rekord -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Kursrally nach AAMG-Offerte: Lilium-Aktie schießt in die Höhe Kursrally nach AAMG-Offerte: Lilium-Aktie schießt in die Höhe
RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Auch Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktie fester RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Auch Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktie fester
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

ROUNDUP: Formycon bestätigt nach Umsatzrückgang Prognose - Aktie unter Druck

13.08.25 10:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Formycon AG
24,55 EUR -0,50 EUR -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SDAX
17.181,4 PKT 31,9 PKT 0,19%
Charts|News|Analysen

PLANEGG-MARTINSRIED (dpa-AFX) - Der Biosimilar-Hersteller Formycon hat im ersten Halbjahr deutlich geringere Umsätze verzeichnet. Das Unternehmen begründete dies am Mittwoch mit einem Rückgang bei den Meilensteinzahlungen und bei Erstattungen von Entwicklungsleistungen. Das Unternehmen setzt auf eine stärkere zweite Jahreshälfte und bekräftigte die Prognose für das Jahr.

Wer­bung

Anlegern schmeckte dies jedoch nicht. Sie straften die im SDax notierte Aktie ab, der Kurs fiel am Vormittag um gut vier Prozent. Damit setzte der Kurs seinen Abwärtstrend im laufenden Jahr fort. Die Aktie hat seit Jahresbeginn mehr als die Hälfte an Wert verloren.

Der Umsatz rutschte in den ersten sechs Monaten auf 9 Millionen Euro ab, nach 26,9 Millionen Euro ein Jahr zuvor, wie Formycon mitteilte. Dabei verzeichnete das Unternehmen weiter Verluste: Das Minus beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich um eine Million auf 17,9 Millionen Euro.

Formycon geht von einem Anziehen der Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte aus. Dann sollen auch die Umsätze aus der Erfolgsbeteiligung des bereits zugelassenen Stelara-Biosimilars FYB202 steigen. Das Unternehmen bekräftigte daher seine Prognose für das laufende Jahr. Dazu beitragen sollen auch erste Lizenzpartnerschaften für das in der Entwicklung befindliche Biosimilar FYB206. Formycon setzt große Hoffnungen in das Molekül, einen Nachahmer des Krebsmedikaments Keytruda des US-Konzerns Merck & Co (Merck).

Wer­bung

"Beide Programme sind hervorragend positioniert, um im weiteren Jahresverlauf und insbesondere im vierten Quartal maßgeblich zur Erreichung unserer Ziele beizutragen", erläuterte Finanzvorstand Enno Spillner.

Insgesamt geht Formycon für 2025 von Erlösen von 55 bis 65 Millionen Euro aus. Beim Ebitda erwartet das Unternehmen einen Verlust zwischen 10 und 20 Millionen Euro. Zudem bekräftigte das Unternehmen "idealerweise" bereits im Jahr 2026, spätestens jedoch im Geschäftsjahr 2027 ein positives operatives Ergebnis erreichen zu wollen./nas/mne/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Formycon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Formycon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Formycon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Formycon AG

DatumRatingAnalyst
11:11Formycon OutperformRBC Capital Markets
10:41Formycon BuyWarburg Research
10.07.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
27.06.2025Formycon BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
26.06.2025Formycon BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11:11Formycon OutperformRBC Capital Markets
10:41Formycon BuyWarburg Research
10.07.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
27.06.2025Formycon BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
26.06.2025Formycon BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Formycon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen