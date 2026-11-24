BERLIN (dpa-AFX) - Nach wochenlangen Debatten, die auch die Regierungsbildung in Berlin belasteten, könnte die umstrittene Abgeordnete Vanessa Emde heute aus der Linke-Fraktion ausgeschlossen werden. Die Abgeordneten der Partei im Berliner Landesparlament stimmen am Nachmittag (ab 15.00 Uhr) über einen entsprechenden Antrag des Fraktionsvorstands ab.

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Um Emde aus der Fraktion zu werfen, müssen bei der geheimen Abstimmung zwei Drittel der 44 Mitglieder zustimmen, also mindestens 30. Partei- und Fraktionsführung hoffen, dass das gelingt.

Den Ausschlussantrag hatte die Fraktionsspitze um die Vorsitzenden Elif Eralp und Tobias Schulze vor einer Woche gestellt. Emde zeige keinerlei Bereitschaft, zu einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage zurückzukehren, hieß es darin. Angesichts dieser Weigerung, dem Vertrauensverlust und dem Schaden, den die Fraktion genommen habe, bleibe nur der Ausschluss aus der Fraktion.

Direktmandat in Neukölln

Emde war bei der Berlin-Wahl neu ins Abgeordnetenhaus eingezogen. Sie holte mit einem Erststimmenergebnis von 46,2 Prozent ein Direktmandat in ihrem Wahlkreis in Neukölln. Die Politikerin hatte im Wahlkampf vor allem auf Solidarität mit den Palästinensern gesetzt und steht wegen Äußerungen zum Nahostkonflikt schon länger in der Kritik. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen.

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Allerdings stößt vielen in der Partei noch mehr Emdes Verhalten seit ihrer Wahl sauer auf. So unterzeichnete sie zunächst wie alle übrigen Linke-Abgeordneten eine Erklärung der Fraktion zum Thema Antisemitismus und dem Schutz jüdischen Lebens, distanzierte sich aber kurz darauf öffentlich davon.

Umstrittene Aktionen

Am Rande eines Linke-Parteitages am 31. Oktober demonstrierte sie dann gegen den Kurs ihrer eigenen Parteiführung - statt als Delegierte am Parteitag teilzunehmen. Dabei solidarisierte sie sich mit einem umstrittenen propalästinensischen Aktivisten.

Laut dem Verein democ, der sich mit demokratiefeindlichen Bewegungen beschäftigt, handelt es sich um einen Aktivisten der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP), die in der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft ist. Er war nach der Abgeordnetenhauswahl in die Schlagzeilen geraten, weil er am 20. September eine Wahlparty der Neuköllner Linken besucht hatte. Dort ließ sich unter anderem Emde mit ihm fotografieren.

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Fall Emde überschattet Regierungsbildung

Die Linke hatte die Wahl zum Abgeordnetenhaus am 20. September gewonnen. Sie verhandelt seit rund drei Wochen mit Grünen und SPD über eine Koalition und will mit Eralp erstmals eine Regierende Bürgermeisterin in Berlin stellen.

Emdes Thesen und ihr Auftreten, aber auch die langen Diskussionen von Partei- und Fraktionsführung über den richtigen Umgang mit ihr überschatteten den Prozess der Regierungsbildung. Die Abgeordnete steht aus Sicht vieler exemplarisch für ein Problem, das die Linke mit radikalen Israel-Kritikern bis hin zu Antisemiten in den eigenen Reihen hat.

SPD-Landeschef Steffen Krach hatte mehrfach deutlich gemacht, dass die SPD nicht mit Emde zusammenarbeiten könne. Auf die Frage, was passiere, wenn sie in der Linke-Fraktion bleibe, sagte er Ende Oktober in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz: "Dann werden wir keine Koalition haben."

Für den Fall, dass Emde in der Fraktion bleibt, rechnet der Berliner Politikwissenschaftler Thorsten Faas mit einem Ende der Koalitionsverhandlungen. Dass diese trotzdem fortgesetzt würden, erscheine schwer vorstellbar, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Keineswegs nur wegen der Entscheidung selbst, sondern auch, weil es etwas über das Kräfteverhältnis und die Durchsetzungsfähigkeit innerhalb der Linken-Fraktion aussagen würde."

Aufruf zum Mandatsverzicht

Die Parteispitze der Berliner Linken wie auch der Fraktionsvorstand zögerten zunächst, gegen Emde vorzugehen, obwohl schon früh die Rede davon war, dass keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mit ihr bestehe. Ihr Auftritt am Rande des Parteitages brachte das Fass dann aber zum Überlaufen. Emde wurde aufgefordert, ihr Mandat im Abgeordnetenhaus zurückzugeben. "Wir vertrauen ihr nicht mehr", sagten die Landesvorsitzenden Kerstin Wolter und Maximilian Schirmer am 6. November.

Emde weigerte sich und erklärte, sie werde ihr Mandat "selbstverständlich" weiter ausüben. "Demokratisch erlangte Mandate sind kein Verhandlungsgegenstand." Zuletzt hatte sie ihre Bereitschaft betont, in der Linke-Fraktion "konstruktiv" mitzuarbeiten und eine Grundlage für die weitere Zusammenarbeit auszuloten. Sollte sie nun aus der Fraktion fliegen, würde sie dem Parlament als fraktionslose Abgeordnete weiter angehören. Gegen den Ausschluss kann sie vor dem Berliner Verfassungsgerichtshof klagen.

Linke klarer Wahlsieger

Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent klar stärkste Kraft geworden. Es folgten CDU (18,8 Prozent), AfD (16,3 Prozent), Grüne (14,3 Prozent) und SPD (12,1 Prozent). Die bisher regierende CDU/SPD-Koalition hat ihre Mehrheit verloren.

Die rot-grün-roten Koalitionsverhandlungen hatten am 2. November begonnen. Erklärtes Ziel ist, den Koalitionsvertrag bis Anfang Januar fertig zu haben. Anschließend planen alle drei Parteien Mitgliederbefragungen dazu.

Stimmt die Basis - und im Falle der Grünen auch ein Parteitag - zu, könnte die neue rot-grün-rote Regierung in der zweiten Januarhälfte stehen. Linke-Spitzenkandidatin Eralp wäre die zweite Linke an der Spitze einer Landesregierung nach Bodo Ramelow in Thüringen (2014-2024)./kr/ah/DP/zb