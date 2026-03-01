DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 -7,8%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.599 -4,0%Euro1,1616 +0,1%Öl92,91 +10,2%Gold5.169 +1,7%
ROUNDUP: Frankreich verlegt Hubschrauberträger in Krisenregion

06.03.26 22:11 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Angesichts des Iran-Kriegs verlegt Frankreich neben dem Flugzeugträger "Charles de Gaulle" auch einen Hubschrauberträger Richtung Mittelmeer. Dieser solle die von Paris bereits entsandten militärischen Kräfte verstärken, teilte der Generalstab der Streitkräfte mit.

"Ein amphibischer Hubschrauberträger wird im Mittelmeer eingesetzt, um die französischen Streitkräfte im Rahmen der Krise im Nahen und Mittleren Osten zu ergänzen", sagte eine Sprecherin und bestätigte Informationen der Zeitung "Le Marin". Demnach verließ der Hubschrauberträger "Tonnerre" am Freitag in Begleitung einer Fregatte seinen südfranzösischen Heimathafen Toulon. Ein weiterer französischer Hubschrauberträger befindet sich bereits im Rahmen einer anderen Mission im Nahen Osten.

Mit dem Flugzeugträger, der am Wochenende in der Region erwartet wird, befinden sich dann drei der größten französischen Kriegsschiffe in der Konfliktregion. Im Herbst 2024 bereits brachte Frankreich vorsorglich einen Hubschrauberträger vor der Küste des Libanon für den Fall einer Rückholaktion für französische Staatsbürger in Stellung, während Israel wie derzeit gegen die proiranische Hisbollah-Miliz im Libanon kämpfte.

Der stellvertretende iranische Außenminister Madschid Tacht-Rawantschi warnte im Sender France24, falls sich Länder "den USA und Israel bei der Aggression gegen den Iran anschließen, werden sie definitiv ebenfalls ein legitimes Ziel für iranische Vergeltungsmaßnahmen sein". Teheran habe "die Europäer und alle anderen" bereits informiert, dass sie vorsichtig sein sollten, sich nicht in den Krieg hineinziehen zu lassen, sagte Tacht-Rawantschi./evs/DP/jha