ROUNDUP: Freenet bleibt 2025 hinter eigenen Zielen zurück - Aktie fällt zurück

26.02.26 11:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
27,10 EUR -2,58 EUR -8,69%
Charts|News|Analysen
BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter freenet setzt weiter auf sein Internet-Fernsehprodukt waipu.tv als Zugpferd. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll 2026 dank anziehender Ergebnisse beim IPTV-Angebot bei insgesamt 500 bis 530 Millionen Euro liegen, wie das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss in Büdelsdorf mitteilte. Im größeren Geschäftsbereich mit dem Mobilfunk schließt Freenet aber einen Ergebnisrückgang nicht aus. Der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) soll im Konzern 270 bis 300 Millionen Euro betragen. Die Anleger waren von den Zahlen und Aussichten ernüchtert, die Aktie fiel am Donnerstag deutlich.

Das im MDAX notierte Papier sackte am Vormittag zeitweise um mehr als 12 Prozent ab und markierte ein Tief seit November. Zuletzt verlor die Aktie 9,6 Prozent auf 27,64 Euro. Der starke Lauf seit gut einem Monat ist damit wieder zunichte. Experte Shekhan Ali vom Analysehaus Bernstein wertete die Zahlen als schwach. Zudem liege die Prognose des Mobilfunkanbieters für den in diesem Jahr erwarteten Free Cashflow unter den Erwartungen.

Im vergangenen Jahr ging der Umsatz um 1,5 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro zurück. Der operative Gewinn (ber Ebitda) nahm um 0,1 Prozent auf 515,4 Millionen Euro ab. Der freie Mittelzufluss fiel mit 292,1 Millionen Euro ebenfalls etwas. Die Kennzahlen seien in Summe leicht unter den selbst gesetzten Wachstumsprognosen geblieben, hieß es vom Unternehmen.

Grund dafür sei unter anderem die "vorsichtige" Abbildung einer Vereinbarung mit einem namentlich nicht genannten Netzbetreiber gewesen, hieß es. Diese habe zu einem negativen Ergebniseffekt von rund 13 Millionen Euro geführt.

Für das abgelaufene Jahr will Freenet die Dividende dennoch um 10 Cent auf 2,07 Euro je Aktie erhöhen. Der Nettogewinn zog 2025 von zuvor gut 250 auf gut 271 Millionen Euro an. Für die Jahre 2026 bis 2028 stellt der Konzern eine Mindestdividende von zwei Euro oder alternativ 80 Prozent des bereinigten Mittelzuflusses in Aussicht.

Die finanziellen Ambitionen für 2028 seien angesichts veränderter Rahmenbedingungen aktualisiert und angehoben worden, hieß es weiter. Angestrebt wird ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) von mindestens 620 Millionen Euro sowie ein bereinigter freier Mittelzufluss von mindestens 340 Millionen Euro.

Das Internet-Fernsehen waipu.tv soll dann zum Ergebnis 120 Millionen Euro beitragen. 2025 waren es 36 Millionen Euro, nachdem das Ergebnis ein Jahr zuvor noch ausgeglichen war. Das Angebot wird von Freenet künftig separat als Segment IPTV ausgewiesen./men/jha/tav/stk

mehr Analysen