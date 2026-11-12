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ROUNDUP: Fresenius erlöst gut eine halbe Milliarde Euro bei FMC-Anteilsverkauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
39.76 EUR -0.26 EUR -0.65 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
54.24 EUR 1.29 EUR 2.44 %
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BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Krankenhausbetreiber und Pharmahersteller Fresenius (Fresenius SECo) hat gut eine halbe Milliarde Euro beim Verkauf von FMC(Fresenius Medical Care (FMC) St)-Aktien eingenommen. Es seien 13,4 Millionen Aktien der Fresenius Medical Care AG zu einem Preis von 39 Euro veräußert worden, teilte der DAX-Konzern am Donnerstag mit. Dabei habe Fresenius einen Bruttoerlös von rund 524 Millionen Euro erzielt. Die Finanzbeteiligung an Fresenius Medical Care reduziere sich mit der Transaktion von rund 25 Prozent auf rund 20 Prozent. Fresenius hatte den Schritt am Vorabend angekündigt und nun den Vollzug gemeldet. Die FMC-Aktien waren in einem beschleunigten Verkaufsverfahren Großinvestoren angeboten worden.

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Für die verbleibenden Aktien von Fresenius an Fresenius Medical Care gilt den Angaben zufolge eine Lock-up-Frist von 90 Tagen. Der erwartete Buchgewinn im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich werde im vierten Quartal berücksichtigt und als Sondereinfluss ausgewiesen, teilte Fresenius weiter mit. Die Aktie von FMC lag am Morgen leicht im Plus, die Titel von Fresenius gewannen rund zwei Prozent.

"Mit der strukturierten Reduzierung unserer Beteiligung an Fresenius Medical Care schaffen wir zusätzlichen Spielraum, um dieses Kapital gezielt in unsere Wachstumsplattformen zu investieren", sagte Michael Sen, Vorstandsvorsitzender von Fresenius, laut Mitteilung vom Mittwochabend. Bereits in der Vergangenheit hatte Fresenius seinen Anteil an FMC reduziert.

Vorstandschef Sen konzentriert Fresenius auf die beiden Säulen Klinikgeschäft (Helios) sowie Arzneien, klinische Ernährung und Medizintechnik (Fresenius Kabi). Seit Ende 2023 wird FMC nur noch als Finanzbeteiligung geführt. Der Dialysekonzern steht seit längerer Zeit unter anderem wegen hoher Kosten unter Druck, im dritten Quartal sank der Gewinn deutlich. Erst im Oktober wurde Helen Giza als Chefin von FMC abgelöst. Sie konnte Berichten zufolge den Aufsichtsrat mit ihrer Strategie nicht nachhaltig überzeugen./stk/jha/

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Datum Rating Analyst
10.11.26 Fresenius SECo Buy Jefferies & Company Inc.
09.11.26 Fresenius SECo Overweight Barclays Capital
09.11.26 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.

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