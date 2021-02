ROUNDUP: Fresenius und FMC wollen Kosten drücken - Gewinn gesunken

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Krankenhaus- und Medizinkonzern Fresenius will wegen der Belastungen durch die Corona-Pandemie seine Kosten senken. Bis zum Jahr 2023 will der Dax (DAX 30)-Konzern dadurch Verbesserungen beim Ergebnis nach Steuern und Minderheitenanteilen von mindestens 100 Millionen Euro jährlich erzielen, wie Fresenius am Dienstag in Bad Homburg zur Vorlage seiner Jahreszahlen für 2020 mitteilte. Es gehe um Maßnahmen zur Effizienzsteigerung, den Ausbau künftiger Wachstumsfelder sowie Optimierungen des Portfolios.

In den Folgejahren sollen dann zusätzliche Ergebnisverbesserungen möglich sein. Zunächst aber rechnet Fresenius mit erheblichen Aufwendungen für das Programm. Diese dürften sich zwischen 2021 und 2023 in Höhe von 100 Millionen Euro pro Jahr bewegen. Im vergangenen Jahr hat der Konzern wegen der Pandemie beim bereinigten Ergebnis einen Einbruch um 4 Prozent auf knapp 1,8 Milliarden Euro verbucht. Der Umsatz stieg um zwei Prozent auf 36,3 Milliarden Euro.

Fresenius-Aktien lagen vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate mit knapp zwei Prozent im Minus, die Aktie der Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care) legte ein halbes Prozent zu.

Deutschlands größter privater Krankenhausbetreiber bekam 2020 die Corona-Krise zu spüren. Operationen wurden verschoben, um Intensivbetten für Corona-Patienten freizuhalten, standen aber in vielen Fällen letztlich leer. Da weniger operiert wurde, kamen auch weniger Arzneien von der Flüssigmedizin-Tochter Fresenius Kabi zum Einsatz. Und bei der Dialysetochter FMC machte sich bemerkbar, dass viele Blutwäschepatienten im Zusammenhang mit dem Coronavirus sterben und so Behandlungen ausfallen.

Auch FMC feilt nun an den Kosten. Um diese nachhaltig zu senken, steckt der Dialyseanbieter bis 2025 bis zu 500 Millionen Euro in den Umbau. Der Konzern erwartet für jeden investierten Euro eine Verbesserung des operativen Ergebnisses um mindestens den gleichen Betrag im Jahr 2025./tav/als/DP/tav