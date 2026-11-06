DAX 25.709 -2,3%ESt50 6.138 -1,5%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,08 +1,5%Nas 24.315 -5,5%Bitcoin 68.012 +0,6%Euro 1,1178 -0,4%Öl 98,7 +0,5%Gold 4.069 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

ROUNDUP: Funke-Verlegerin Becker kritisiert Google wegen KI-Suche

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
253.00 EUR 0.25 EUR 0.10 %
Charts | News | Analysen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Verlegerin der Funke Mediengruppe, Julia Becker, hat deutliche Kritik am Umgang großer Technologiekonzerne mit journalistischen Inhalten geübt. Das bisherige Geschäftsmodell zwischen Google (Alphabet C (ex Google)) und den Verlagen funktioniere durch den zunehmenden Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) nicht mehr wie zuvor, sagte Becker bei der Global Media Law Conference der Deutschen Welle (DW) in Berlin. "Also wir liefern Inhalte und Google bringt uns Leser und Leserinnen", beschrieb sie das bisherige Verhältnis. "Das Tauschgeschäft im klassischen Sinne existiert so nicht mehr."

Werbung

Hintergrund sind unter anderem KI-generierte Zusammenfassungen, die Google inzwischen bei Suchanfragen anzeigt. Nutzer erhalten dadurch Antworten direkt auf der Suchergebnisseite, ohne zwingend die ursprünglichen Nachrichtenartikel aufrufen zu müssen. Nach Beckers Angaben hat das erhebliche Folgen für die Reichweite der Verlage. Die KI-Übersichten hätten zu einem "dramatischen Einbruch" der Klicks auf die verlinkten Inhalte geführt, sagte Becker.

Lutz Mache, Government Affairs & Public Policy Senior Manager bei Google, verwies auf Kontrollmöglichkeiten für Verlage. Diese könnten KI-Training ausschließen und sich aus den KI-Übersichten herausnehmen, ohne dass dies Einfluss auf das Ranking in der Suche habe. Google entwickle die Darstellung von Quellen in den Übersichten gemeinsam mit Verlagen weiter, etwa durch die Anzeige von Logos.

Becker betonte, dass sich Medienhäuser als privat finanzierte Unternehmen ihren Journalismus weiterhin leisten können müssten. Sie setzt dafür auf gemeinsame Initiativen und auf größtmögliche rechtliche Sicherheit, vor allem auf europäischer Ebene. Die Voraussetzungen hätten sich grundlegend verändert.

Werbung

Länder planen neue Vorgaben für KI-Antworten

Auch die Medienpolitik beschäftigt sich mit den Auswirkungen von KI auf den Journalismus. Der rheinland-pfälzische Medienstaatssekretär und Koordinator der Rundfunkkommission der Länder, Thorsten Welling, stellte auf der Konferenz geplante Vorgaben für KI-Informationssysteme vor. Demnach sollen Anbieter künftig unter anderem kenntlich machen, wie sicher ihre Antworten auf Nachrichten und politische Fragen sind.

"Wir nennen das den Wahrscheinlichkeitsindex", sagte Welling. Die Regelung ist Teil der Vorschläge für einen neuen Digitale-Medien-Staatsvertrag, zu dem derzeit eine Anhörung läuft./svv/DP/jha

Aktuelle Alphabet C (ex Google) Aktie News

DatumMeistgelesen
dpa-afxMedienhäuserKI-Suche in der Kritik: Funke-Verlegerin prangert Google an - Alphabet-Aktie im Blick
- Société GénéraleWerbungTOP-News - Nach dem KI-Crash: Alphabet, Amazon, SAP, Deutsche Telekom, Infineon, Aixtron und Evonik in der Analyse
dpa-afxROUNDUP: Funke-Verlegerin Becker kritisiert Google wegen KI-Suche
Finanzen.netBilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Werbung - Alphabet C (ex Google)-Aktie ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei Finanzen invest
Finanzen.netDow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen
NewsToolBitcoin vor dem Comeback? IBIT-ETF mit Short Put im Fokus | Eine Aktie, eine Option
Werbung

Alphabet C (ex Google) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet C (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.10.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
21.10.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
23.07.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
04.05.26 Alphabet C (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C (ex Google) Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.