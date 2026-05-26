DAX24.935 +0,1%Est506.300 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2700 +0,4%Nas26.368 ±-0,0%Bitcoin56.831 +0,6%Euro1,1590 -0,2%Öl79,61 +0,3%Gold4.358 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX schließt wenig bewegt -- BMW kappt Prognose kräftig -- AST SpaceMobile, SpaceX, Novo Nordisk, VW, Softbank, Halbleiter-Aktien, Intel, Micron, SanDisk im Fokus
Top News
BMW-Aktie rot: Kräftige Prognosesenkung wegen China-Schwäche und Iran-Konflikt zieht auch Mercedes runter BMW-Aktie rot: Kräftige Prognosesenkung wegen China-Schwäche und Iran-Konflikt zieht auch Mercedes runter
Bitcoin zurück über 65.000 US-Dollar: Top 10 Crypto ETP von finanzen.net im Aufwind Bitcoin zurück über 65.000 US-Dollar: Top 10 Crypto ETP von finanzen.net im Aufwind
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/G7-Gipfel: Sorge um KI-Abhängigkeit von den USA wächst

17.06.26 18:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
315,35 EUR -6,05 EUR -1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
501,00 EUR -15,20 EUR -2,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
331,50 EUR -7,55 EUR -2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Snap Inc. (Snapchat)
4,23 EUR -0,66 EUR -13,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ÉVIAN (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eine bessere Regulierung Künstlicher Intelligenz (KI) gefordert, um negative Auswirkungen auf demokratische Gesellschaften zu verhindern. "Wir alle wollen die Chancen, die Produktivität, die Veränderungen und die Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Digitalisierung nutzen, die die KI mit sich bringen kann", sagte Macron zum Abschluss des G7-Gipfels in Évian. "Aber niemand kann mehr die Auswirkungen der KI auf unsere Demokratien und unsere Gesellschaften ignorieren." Deshalb dränge sich die Notwendigkeit einer Regulierung auf, die auf internationaler Ebene erfolgen müsse.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Blockade von Top-Software mit Künstlicher Intelligenz durch das US-Unternehmen Anthropic, die die US-Regierung angeordnet hatte, forderte Macron einen Schulterschluss demokratischer Länder.

Nötig sei eine bessere Regulierung entsprechender KI-Anwendungen "um zu verhindern, dass sie in die Hände autoritärer Regime oder von Personen fallen, die unsere Cybersicherheit oder unsere Gesellschaften gefährden könnten". In den nächsten Monaten wollten einige Demokratien mit dem Aufbau einer Kooperationsplattform beginnen, um gemeinsame Standards auch im Bereich der Cybersicherheit festzulegen.

Anthropic-Blockade befeuert Sorge vor Abhängigkeit von USA

Die Blockade der Software durch die US-Regierung hatte in der deutschen Digitalbranche und in anderen europäischen Ländern Sorgen vor einer Abhängigkeit Europas von Technik aus den USA verstärkt. Im Streit um die Nutzung und den Zugriff auf moderne KI hatten die Industrieländer auf dem G7-Gipfel versucht, die wachsende Kluft zu den USA zu überbrücken und über gemeinsame Prinzipien zum Zugriff aller Länder auf die Technik diskutiert, ohne sich auf eine gemeinsame Erklärung zu verständigen.

Für einen Schulterschluss der USA und Europa beim Thema KI warb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. "Die KI entwickelt sich exponentiell. Sie ist die wichtigste Technologie unserer Zeit. Sie birgt ein immenses Potenzial, aber auch Risiken für freie, demokratische Gesellschaften", sagte von der Leyen. "Ich bin der Ansicht, dass Europa und die USA im Bereich der KI zusammenarbeiten sollten."

Von der Leyen fordert Führungsrolle für EU und USA

Gemeinsam verfüge man über sich ergänzende Stärken, gemeinsame Sicherheitsinteressen und eine gemeinsame Verantwortung, eine Führungsrolle zu übernehmen. Gemein sollten die USA und Europa die Einführung moderner KI-Techniken überall beschleunigen, von der Industrie bis zum Gesundheitswesen, und sicherstellen, dass die leistungsstärksten Modelle vertrauenswürdig und sicher seien, sagte die Kommissionspräsidentin. Mit den USA müsse darüber geredet werden, damit das Potenzial dieser neuen Technologien wirklich allen Ländern zur Verfügung stehe, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)./evs/DP/men

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
22.05.2026Microsoft OutperformRBC Capital Markets
07.05.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
04.05.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026Microsoft BuyUBS AG
30.04.2026Microsoft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.05.2026Microsoft OutperformRBC Capital Markets
07.05.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
04.05.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026Microsoft BuyUBS AG
30.04.2026Microsoft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen