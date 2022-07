ROUNDUP: Gazprom senkt Lieferung durch Nord Stream 1 auf 20 Prozent

GO

Heute im Fokus

Nach ifo-Daten: DAX letztlich leichter -- GAZPROM senkt Lieferungen durch Nord Stream 1 weiter -- VW-Chef Diess scheidet aus Vorstand aus -- Uniper, Siemens Energy, T-Mobile, Gaspreis im Fokus

Philips mit Verlusten im zweiten Quartal - Ausblick nach unten angepasst. ver.di ruft zu Lufthansa-Streik am Mittwoch auf - laut Lufthansa unzumutbar. Deutsche Bank: Analysten gehen von guten Geschäften aus - Chef-Dealmaker in New York verlässt die Deutsche Bank. BayWa rechnet für 2022 mit deutlich höherem Ergebnis. Vodafone mit leichter Umsatzsteigerung.