DAX 26.003 +0,6%ESt50 6.383 +0,3%MSCI World 4.944 +0,2%Top 10 Crypto 10,58 +5,8%Nas 26.626 +1,6%Bitcoin 69.841 +4,8%Euro 1,1636 +0,4%Öl 95,2 -0,5%Gold 4.484 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ROUNDUP: Gefahrengut-Alarm: Terminal 1 am BER geräumt

BERLIN (dpa-AFX) - Wegen eines möglicherweise gefährlichen Stoffes ist der Terminal 1 des Hauptstadtflughafens BER am Abend geräumt worden. Die Fluggäste wurden aufgefordert, das Gebäude zu verlassen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Demnach habe eine Frau beim Servicepoint der Bundespolizei gesagt, sie habe einen gefährlichen Stoff dabei.

Werbung

"Bei der unbestimmten Substanz konnte eine Gefahr nicht ausgeschlossen werden", sagte der Polizeisprecher. Deswegen wurde der Gefahrgut-Alarm ausgelöst.

Flughafen: Versuchen anderweitig abzufertigen

Die Flughafengesellschaft bestätigte den Vorfall: "Wegen des Verdachts auf einen gefährlichen Stoff hat die Bundespolizei gegen 17.45 Uhr einen Gefahrgutalarm ausgelöst", schrieb ein Sprecher des Flughafens. Aus Sicherheitsgründen wurde daher "der öffentliche Bereich des Terminal 1 geräumt". Bereits abfertigungsbereite Maschinen konnten regulär starten, im Anflug befindliche Maschinen konnten weiterhin landen.

Die Abfertigung der Fluggäste "wird so weit wie möglich auf Terminal 2 verlegt", schob der Sprecher nach. "Inwieweit es zu Verspätungen und Flugausfällen kommt, ist aktuell nicht absehbar." Weitere Angaben machte er zunächst nicht.

Werbung

Zuletzt wurde der Flugbetrieb am BER im März dieses Jahres unterbrochen, damals wegen eines möglichen verdächtigen Flugobjekts. Es sei eine "reine Sicherheitsvorkehrung" gewesen, sagte der Sprecher kurz darauf. Mit dem Vorgehen sollte eine Kollision verhindert werden. Es sei aber kein Objekt ausfindig gemacht worden./wpi/DP/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.