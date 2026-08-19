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ROUNDUP/Gefangenenaustausch: Kiew und Moskau übergeben Soldaten

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland und die Ukraine haben inmitten zunehmender Gewalt in ihrem Krieg erneut Gefangene ausgetauscht. Aus ukrainischer Gefangenschaft seien 103 russische Soldaten zurückgekehrt, teilte das Ministerium in Moskau mit. Russland habe im Gegenzug 103 ukrainischen Soldaten übergeben.

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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte den Austausch und veröffentlichte Aufnahmen von vor Freude weinenden Soldaten. Die Kriegsparteien haben bereits mehrfach Gefangene und die Leichen von Gefallenen ausgetauscht.

"Es handelt sich um Verteidiger der Streitkräfte, des staatlichen Grenzschutzes und der Nationalgarde. Unter den Freigelassenen befinden sich Soldaten, die die Ukraine in Mariupol sowie in den Gebieten Donezk, Luhansk, Charkiw, Saporischschja, Cherson, Dnipro und Sumy verteidigt haben", teilte Selenskyj in sozialen Netzwerken mit. Er danke allen, die an der Befreiung der Gefangenen mitgewirkt hätten. "Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um alle unsere Leute nach Hause zu holen."

Die freigelassenen Russen seien derzeit im benachbarten Belarus, wo schon früher die medizinische und psychologische Erstversorgung ausgetauschter Soldaten erfolgte. Bei der humanitären Aktion seien die Vereinigten Arabischen Emirate erneut als Vermittler aufgetreten, gab das Ministerium in Moskau bekannt.

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Russland führt seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine inzwischen seit viereinhalb Jahren. Beiden Seiten haben mittlerweile jeweils Tausende Kriegsgefangene freigelassen./mau/DP/jha

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