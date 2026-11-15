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ROUNDUP: Grenzschließung nach Anschlag auf estnischen Drohnenhersteller

TALLINN (dpa-AFX) - Nach einem versuchten Brandanschlag auf das Gebäude des Drohnenherstellers Threod Systems in Estland hat die Regierung in Tallinn beschlossen, die Grenzen zu Russland zu schließen. "Nach eindeutigen Beweisen dafür, dass der russische Militärgeheimdienst GRU einen Sabotageangriff auf ein estnisches Unternehmen der Verteidigungsindustrie angeordnet hat, wird Estland ab dem 1. Dezember alle estnisch-russischen Grenzübergänge schließen", teilte Außenminister Margus Tsahkna auf der Plattform X mit. Russland müsse erkennen, dass feindliche Handlungen gegen Estland "Konsequenzen nach sich ziehen". Finnland, Lettland und Litauen seien über die Entscheidung Estlands informiert worden.

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Nach dem Brandanschlag waren acht Tatverdächtige festgenommen worden. Der Anschlag, bei dem am frühen Samstagmorgen nur geringer Sachschaden entstand, sei von hauseigenen Sicherheitsbeamten unterbunden worden, sagte Generalstaatsanwältin Astrid Asi. Gegen fünf der Beteiligten sei Haftbefehl erlassen worden. Das Unternehmen stellt Aufklärungs- und Kampfdrohnen her, die unter anderem auch an die Ukraine geliefert werden.

Tallinn vermutet GRU hinter dem Anschlag

Sicherheitsdienstchef Margo Palloson erklärte, nach Erkenntnissen seiner Behörde stecke der russische Militärgeheimdienst GRU hinter dem Anschlag. "Dies war ein weiterer Versuch Russlands, in Estland einen Sabotageakt auszuführen", wurde er von estnischen Medien zitiert. "Nach unserer Einschätzung wäre dem Unternehmen erheblicher Schaden entstanden, wäre der Angriff so verlaufen, wie es die Angreifer geplant hatten."

Regierungschef Kristen Michal hatte danach mit Innenminister Igor Taro über eine Schließung der drei Grenzübergänge zu Russland beraten. "Wenn Russland seine hybriden Operationen in Estland fortsetzt und wir wissen, dass russische Geheimdienste Grenzübergänge nutzen, um Menschen zu beeinflussen, müssen wir darauf vorbereitet sein, unsere Risiken zu minimieren", sagte er. "Eine Schließung der Grenze würde die Bedrohung für die estnische Bevölkerung verringern und ein klares Signal senden, dass Angriffe auf die estnische Verteidigungsindustrie und deren Kapazitäten inakzeptabel sind."

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Im August war ein Brandanschlag auf den Rüstungshersteller Milrem Robotics in Estland nach Erkenntnissen der Regierung in Tallinn in russischem Auftrag verübt worden. Das Unternehmen entwickelt unbemannte Militärsysteme, die seit 2022 auch in der Ukraine eingesetzt werden./cha/DP/jha

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