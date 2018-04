ROUNDUP: GroKo sucht bei Kabinettsklausur nach gemeinsamer Linie

MESEBERG (dpa-AFX) - Nach den Misstönen der vergangenen vier Wochen will sich die Bundesregierung nun zusammenraufen und eine gemeinsame Linie in ihre Arbeit bringen. Allerdings bleibt die Frage, ob es Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gelingt, für die nötige Geschlossenheit im schwarz-roten Kabinett zu sorgen. Für Debatten hatten zum Start der großen Koalition besonders zwei Unions-Minister gesorgt: CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer sowie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit Aussagen zum Islam und zu Hartz IV sowie zu vielen rechtlosen Zonen in Deutschland.

CDU, CSU und SPD versicherten am Rande einer Kabinettsklausur am Dienstag im brandenburgischen Meseberg, die deutsche Wirtschaft in einer guten Verfassung zu halten. So sollen die Voraussetzungen für Investitionen, mehr Wohlstand und neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer, der ebenso wie DGB-Chef Reiner Hoffmann zu der Klausur eingeladen war, warnte die Koalition vor zu hohen Ausgaben und Wohlfühlprogrammen. Die günstige Wirtschaftslage halte nicht auf Dauer. "Die Zinswende steht an, Protektionismus in immer mehr Ländern gefährdet unseren Export, Steuersenkungen in den USA und anderen Ländern werden Investitionen umleiten." Er forderte mehr Flexibilität für Unternehmen.

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte am Rande des Treffens, der Regierung gehe es um Vollbeschäftigung in Zeiten eines technologischen Wandels. Die Koalition werde dafür sorgen, dass Menschen neue und gute Arbeit annehmen könnten. So solle etwa in einem der ersten Gesetzgebungsverfahren der Koalition für eine Brücke zwischen Teil- und Vollzeitarbeit gesorgt werden. Es sei deutlich geworden, dass bei allen Interessensunterschieden Arbeitgeber, Gewerkschaften und ein starker Staat "die notwendigen Partner sind, um in den nächsten Jahren den Wandel für Deutschland erfolgreich zu gestalten".

Merkel hatte in der letzten GroKo angekündigt, bis 2025 Vollbeschäftigung erreichen zu wollen. Das Ziel der Koalition, deutlich mehr Menschen in Arbeit zu bringen, soll auch durch eine milliardenschwere Offensive mit Lohnzuschüssen und Qualifizierungsmaßnahmen für rund 150 000 Langzeitarbeitslose ermöglicht werden.

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte, Vollbeschäftigung sei nur zu erreichen, wenn eine "neue Dynamik für Deutschland" ausgelöst werde. Dies gehe nur mit Investitionen, Reformen und Innovationen. Es müsse eine Balance erreicht werden zwischen sozialer Verantwortung und wirtschaftlichem Erfolg. Dabei gehe es auch um neue Beschäftigung im Zeitalter der Digitalisierung .

Führende SPD-Politiker hatten unmittelbar vor Beginn des Treffens ein Machtwort Merkels verlangt. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) machte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur nochmals deutlich, dass es sich auch bei der dritten großen Koalition unter Merkel um keine Liebesheirat handele. "Flitterwochen sehen anders aus", sagte er. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil verlangte im Radiosender Bayern 2, die Sacharbeit der Minister müsse nun beginnen. Auch DGB-Chef Hoffmann, forderte die Minister dazu auf, endlich mit "guter Regierungsarbeit" zu beginnen.

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) kritisierte die mahnenden SPD-Worte an die Adresse der Union. Nach der langen Regierungsbildung erwarteten die Menschen, dass sich die Regierung der aktuellen Herausforderungen annehme, sagte er der dpa. Die Menschen wollten nur eines: "Die Koalition soll jetzt handeln."

Das Kabinett will bis Mittwoch in Meseberg, im Gästehaus der Bundesregierung knapp 70 Kilometer nördlich von Berlin, unter anderem über die Prioritäten für das Arbeitsprogramm bis zur Sommerpause beraten. Umweltaktivisten begleiteten die Ankunft der Kabinettsmitglieder mit Protesten gegen eine mögliche Nachrüstung von Dieselautos mit Steuergeld. Scheuer deutete an, dass solche Debatten bei dem Problem nicht weiterhülfen.

Ein Thema wird dort auch der Bundeshaushalt für das laufende Jahr sein, den Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) nach der ungewohnt langen Regierungsbildung jetzt rasch aufstellen muss. Erklärtes Ziel ist es, erneut ohne neue Schulden ("Schwarze Null") auszukommen.

Zur Beratung internationaler Herausforderungen wurden auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf das Schloss Meseberg geladen. In diesen Gesprächen dürfte es angesichts der drohenden US-Strafzölle um das Verhältnis der EU zur Amerika gehen, aber auch um eine von Merkel zugesicherte Aufstockung der Verteidigungsausgaben. Angesprochen werden könnten aber auch die Lage in Syrien und das Verhältnis zu Russland./rm/bk/ir/hoe/DP/fba